Chi verrà eliminato nella nona puntata del Grande Fratello 2025? Sono sei i concorrenti a rischio, i risultati dei sondaggi.

Va in onda stasera su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello e di sicuro i colpi di scena non mancheranno. Nelle precedenti puntate i telespettatori hanno assistito a battibecchi, incontri commoventi e molto altro ancora, in molti sono curiosi di scoprire chi verrà eliminato. Durante l’ottava puntata il meno votato al televoto è stato Domenico D’Alterio che è finito direttamente a rischio eliminazione. Le votazioni dei concorrenti hanno poi mandato in nomination anche Giulia Soponariu , Rasha Younes, Flaminia Romoli, Simone De Bianchi e Francesca Carrara.

Uno di loro stasera dovrà lasciare in modo definitivo la casa più spiata d’Italia, l’eliminazione infatti metterà fine al suo percorso al Grande Fratello. Sono in molti a pensare che Domenico D’Alterio sia stato il meno votato a causa della situazione che si è creata con l’ex compagna, Valentina Piscopo. Quest’ultima dopo vari avvertimenti ha deciso di mettere fine alla loro relazione perché il comportamento del gieffino l’ha delusa e ferita. In molti hanno dato ragione a lei, ritenendo poco rispettoso l’atteggiamento dell’uomo.

Eliminato Grande Fratello 2025: chi lascerà la casa tra Domenico, Flaminia, Giulia, Rasha, Simone e Francesca?

In molti si stanno chiedendo chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello, cosa dicono al momento i sondaggi? Questa settimana è Rasha Younes la concorrente che il pubblico ha preferito, probabilmente anche grazie alla ‘relazione’ nata con Omer Elomari. La gieffina infatti si è finalmente lasciata andare con il suo compagno d’avventura e sono scattati dei teneri baci tra loro nella casa più spiata d’Italia. Sono in molti a pensare che lei lo abbia fatto perché ha capito che essendo un concorrente molto forte Omer potesse aiutarla a restare al Grande Fratello

Anche Giulia e Domenico guadagnano ottimi risultati nei sondaggi, sembra infatti che a rischiare di più siano Flaminia e Francesca insieme al figlio Simone. Il nuovo eliminato potrebbe quindi essere tra loro due, Simone e la madre giocano come concorrente unico. Stando ai risultati dei sondaggi a dover lasciare la casa del Grande Fratello sarà Flaminia, ad oggi la gieffina non è riuscita a fare breccia nel cuore di molti telespettatori perché non si è resa protagonista di nessuna dinamica e non si è mai esposta molto.