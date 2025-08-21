Nel cast del Grande Fratello Gold ci sarà un ex concorrente oggi fidanzato? "Vogliono separare la coppia": spunta l'indiscrezione

Se il Grande Fratello di Simona Ventura avrà tra i concorrenti solo Nip, quindi persone non appartenenti al mondo dello spettacolo e, dunque, sconosciute, l’edizione Gold che andrà in onda subito dopo e sarà condotta da Alfonso Signorini mira a riportare nella Casa alcuni dei concorrenti Vip che hanno fatto la storia del reality. Il che vuol dire che potremmo ritrovare quei personaggi ai quali il pubblico più si è affezionato o che hanno destato più polemiche e critiche.

Difficile dire chi tornerà nelle vesti di concorrente, tuttavia non mancano indiscrezioni a darci qualche primo indizio. L’ultima arriva da Deianira Marzano, che si è detta indignata per la proposta che un ex gieffino avrebbe ricevuto nelle ultime ore proprio per tornare nella Casa di Cinecittà.

Grande Fratello, contattato ex concorrente famoso e fidanzato per l’edizione Gold? L’indiscrezione

“Un ex del GF, oggi felicemente in coppia, è stato contattato per rientrare nella Casa con l’obiettivo di dividere la coppia.”, ha annunciato su Instagram Marzano, senza però fare i nomi della coppia in questione. L’esperta di gossip ha però svelato ulteriori dettagli: gli autori del Grande Fratello vorrebbero così tanto il ritorno di questo personaggio da aver alzato il suo possibile ingaggio. “Naturalmente lui ha rifiutato, ma la cosa assurda è che adesso stanno addirittura provando ad offrirgli di più pur di convincerlo.”, si legge nella segnalazione. La divisione di questa coppia sarebbe dunque una delle dinamiche sulle quali il GF Gold vorrebbe puntare. Certo, parliamo di un’indiscrezione che non ha, al momento, né nomi, né conferme e, dunque, da prendere con le pinze. Tuttavia, basta per alimentare la curiosità dei fan del reality, che quest’anno compie 25 anni.

