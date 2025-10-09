Il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura rischia la chiusura anticipata dopo il recente calo di ascolti? Gabriele Parpiglia svela come stanno le cose

Dopo una buona partenza, la seconda puntata del Grande Fratello 2025 ha registrato un importante calo di ascolti che ha subito scatenato indiscrezioni sul futuro del reality. A prendere le redini di questa edizione è stata Simona Ventura, sicuramente consapevole che gli ascolti avrebbero potuto essere non soddisfacenti, visto il calo che il reality ha subito, in questo senso, negli ultimi anni in particolare. Fatto sta che, alla lettura degli ascolti della seconda puntata, c’è chi ha iniziato ad ipotizzare ad una possibile chiusura anticipata per il programma.

Ma il Grande Fratello rischia davvero così tanto dopo solo due puntate in diretta? Ad esprimersi sulla questione è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista ed autore televisivo ha deciso di rispondere ad una delle domande ricevute su Instagram, chiarendo come stanno le cose per il reality di Ventura.

Il Grande Fratello di Simona Ventura non rischia la chiusura: ecco chi invece rischierebbe davvero

“Se il Grande Fratello chiuderà in anticipo? No, i costi bassi sono indipendenti dagli ascolti…Quindi non chiuderà”, ha esordito Parpiglia, negando subito le voci degli ultimi giorni sul programma. Il giornalista ha però fatto di più, svelando che ad essere a rischio è l’altra versione del reality: “Come ho già detto, vedo a rischio totale il Grande Fratello Vip di quel gran genio del sommo”, ha aggiunto, facendo riferimento ad Alfonso Signorini, a cui sarà affidata la conduzione di questa versione del reality qualora venisse confermata. Per il momento, dunque, nessun cambiamento è previsto per il GF di Simona Ventura, che si spera anzi riesca ad ingranare grazie all’ingresso dei cinque nuovi concorrenti, avvenuto lunedì scorso in diretta. Nasceranno nuove ed interessanti dinamiche? D’altronde, siamo davvero solo all’inizio.

