Clima teso nella casa del Grande Fratello per l'imminente arrivo dei nuovi concorrenti: ecco cosa temono i primi inquilini.

In ogni edizione del Grande Fratello, ci sono sempre nuovi ingressi che causano la rottura dell’equilibrio trovato dai concorrenti che, per primi, hanno varcato la porta rossa ed è ciò che accadrà nelle prossime ore quando Flaminia, Ivana e Rasha raggiungeranno Bena e Mattia, i primi ad entrare nella casa e ad unirsi agli altri inquilini. Cinque nuovi concorrenti che hanno già dimostrato di avere una personalità forte e un carattere peperino e che potrebbero dare vita a nuove dinamiche causando incomprensioni tra i rapporti che sono già nati.

In attesa di quel momento, nel giardino della casa del Grande Fratello, c’è chi non nasconde di temere la convivenza con tutti. In particolare, a nutrire dubbi sui nuovi concorrenti sono Giulio, Francesco, Anita e Giulia.

Riflessioni in casa sui nuovi concorrenti del Grande Fratello

Anita, Francesco, Giulia e Giulio si ritrovano nel giardino della casa del Grande Fratello e ammettono di essere tutti molto diffidenti nei confronti dei nuovi concorrenti. “Andiamo a riccio” dice Anita, ritenendo che tutti, a causa del passato, siano portati ad essere guardinghi. Anita, inoltre, ammette di aver notato degli atteggiamenti che non le piacciono mentre Giulio spiega di aver cominciato a distinguere chi sente davvero vicino e chi, invece, è molto lontano da lui.

Tra tutti, quello più spaventato dai nuovi arrivi è Francesco. Il vigile, infatti, teme che l’arrivo di cinque, nuovi concorrenti possa mettere in pericolo l’equilibrio che si respira in casa. “Mi sento un po’ spaesato” commenta il ragazzo che vorrebbe riuscire a tenere accanto tutte le persone a cui si è particolarmente legato.