Tensione nella casa del Grande fratello per la presenza dei nuovi concorrenti, attualmente in tugurio. Donatella espone le sue paure.

Il Grande Fratello comincia ad entrare nel vivo e la presenza dei nuovi concorrenti, attualmente in tugurio, provoca paure negli inquilini che hanno varcato la famosa porta rossa sin dal primo giorno. Nel corso della seconda puntata, è stato annunciato l’ingresso di Mattia, Rasha, Ivana, Flaminia e Bena che, nelle scorse ore, in tugurio, hanno ricevuto la visita di Benedetta e Francesco che, rientrati in casa, hanno condiviso con i propri compagni le prime impressioni sui tuguriati.

“Sono tutti ragazzi carini, belli, simpatici” dice Benedetta rassicurando il gruppo, in particolare Donatella a cui svela che sono tutti in grado di pulire e mantenere in ordine la casa. Benedetta, inoltre, sottolinea che tutti hanno una forte personalità e che, per questo motivo, in futuro, potrebbero anche nascere degli scontri.

Grande Fratello 2025: i nuovi inquilini scatenano la tensione

Benedetta, nonostante tutto, è sicura che comunque riusciranno a convivere serenamente mostrandosi fiduciosa e ottimista. “Vi hanno chiesto qualcosa della casa?“, chiede Jonas. Benedetta, così, spiega che hanno sentito una conversazione fatta in casa e si sono sentiti attaccati: “Hanno visto una clip in cui si sono sentiti attaccati” ribadisce. “Omer non ha mai detto una cosa del genere” afferma decisa Grazia che, poi, aggiunge di non vedere l’ora di conoscere Mattia – “Io non vedo l’ora che arrivino”, “Lui diventerà il mio migliore amico, non vedo l’ora di conoscerlo”.

Chi, invece, appare ansiosa e non nasconde di temere l’arrivo dei nuovi inquilini che potrebbe stravolgere l’equilibrio che, finora, c’è stato in casa è Donatella. “Io ho paura” esclama in tutta sincerità, “Noi siamo ben equilibrati”, aggiunge. Benedetta, però, esorta i compagni ad essere positivi: “Ognuno di noi ha delle qualità fantastiche, ognuno di noi ha il suo carattere, ognuno di noi ha i suoi modi di esprimersi. Bisogna essere noi stessi” conclude. I nuovi inquilini riusciranno a convincere il web che, finora, sta rimpiangendo Alfonso Signorini?