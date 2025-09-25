Grande Fratello 2025, concorrente Matteo Azzali protagonista di un fatto di cronaca: cos'era successo anni fa: rapinato mette ko i ladri

Matteo Azzali, concorrente del Grande Fratello 2025 protagonista di un fatto di cronaca: cos’era successo

Lunedì 29 settembre 2025 si aprirà la Porta Rossa e saranno ben 18 i concorrenti del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura che decideranno di mettersi in gioco. Tra loro ci sono solo volti sconosciuti, o quasi, perché per esempio uno dei partecipanti, Matteo Azzali non è proprio un volto sconosciuto al grande pubblico. Innanzitutto due anni fa ha partecipato in studio all’Isola dei famosi perché amico di un concorrente.

Ma soprattutto il concorrente Matteo Azzali del Grande Fratello 2025 è stato protagonista di un fatto di cronaca e per questo motivo è finito al centro di siti e giornali. Matteo anni fa è finito al centro di una rapina, è stato minacciato con un coltello alla gola ma è riuscito mettere ko i rapinatori. È lo stesso Azzali durante la clip di presentazione a mostrare un articolo di giornale in cui si legge quello che gli è accaduto due anni fa ed è lui stesso poi a spiegare che quel giorno è stato accerchiato da due persone che volevano derubarlo, lui è riuscito a rimanere lucido ed ha prontamente reagito bloccando i delinquenti.

Chi è Matteo Azzali, concorrente Grande Fratello 2025: dal pugilato al gesto eroico che fece notizia

Chi è Matteo Azzali concorrente del Grande Fratello 2025, pugile di 47 anni con una storia molto particolare alle spalle che ha raccontato in breve la sua vita, le sue passioni e il legame fortissimo con la madre. A soli 17 anni si avvicina al pugilato spinto dalla sua indole ribelle tuttavia il suo sogno e la sua carriera si interrompe bruscamente nel 2003 a causa di un grave infortunio alla mano. Matteo tuttavia non si dà per vinto ed archiviata la carriera di atleta sceglie di diventare un maestro di pugilato e nella sua palestra ha soprattutto ragazzi difficile con reati più o meno gravi alle spalle. Noto alle cronache per il gesto eroico finito su tutti i giornali, Matteo è molto legato alla madre e sogna di farsi una famiglia tutta sua.