Stasera su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Grande Fratello, i fan del reality sono curiosi di scoprire cosa faranno i concorrenti. La nuova edizione del reality condotta da Simona Ventura sta facendo i conti con molte critiche, c’è infatti chi si lamenta del fatto che non siano ancora nate intriganti dinamiche. I fan del reality sperano di vedere vicende più interessanti nella casa più spiata d’Italia.

A quanto pare nemmeno la produzione del Grande Fratello sarebbe entusiasta del comportamento di alcuni concorrenti. Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram Deianira Marzano ha fatto sapere che dietro le quinte non siano affatto soddisfatti di alcuni gieffini. Il motivo? Perché promettevano fuoco e fiamme durante i casting ma nella casa stanno rimanendo in silenzio anche per ore.

Grande Fratello, i concorrenti si trattengono per evitare le polemiche?

Dopo tante edizioni del noto reality i concorrenti pensano già alle loro strategie ancor prima di varcare la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani. Il loro obiettivo è quello di piacere ai telespettatori e restare più a lungo possibile in gioco, atteggiamento che sta penalizzando i gieffini perché ad oggi non sono nate molte dinamiche.

L’esperta di gossip ha rivelato che sul web alcuni fan del Grande Fratello hanno fatto sapere che i microfoni sono riusciti a captare frasi come: “Non dire troppo che fuori ti massacrano”. Questa è la dimostrazione del fatto che i concorrenti stanno controllando il loro comportamento per evitare di ritrovarsi al centro delle polemiche, questo però sta ostacolando le dinamiche più forti.

