Grande Fratello 2025 concorrenti: triangolo sentimentale direttamente da Uomini e Donne: "Anche l'ex fidanzato di lei": nuovi rumor

Grande Fratello 2025 concorrenti: nel cast anche Raul Dumitras? Indiscrezione bomba: “‘Triangolo’ di Uomini e Donne con Martina, Gianmarco e Ciro'”

Le indiscrezioni degli ultimi giorni sul cast del Grande Fratello 2025 si fanno sempre più insistenti e sembra sempre più certo l’ingresso in Casa di Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne la cui scelta è stata mandata in onda in prima serata. Rumr insistenti, inoltre, parlano anche di un’altra ex tronista e la sua scelta pronti ad entrare insieme, persino, al suo ex fidanzato. Ed adesso LolloMagazine è uscito allo scoperto rivelando chi sono i ‘fantastici quattro’ ovvero coloro che sono sotto la lente di ingrandimento come prossimi concorrenti Grande Fratello 2025.

A settembre al Grande Fratello 2025 concorrenti saranno Gianmarco e non solo con lui potrebbe varcare la famosa Porta Rossa anche l’ex tronista Martina De Ioannon insieme alla sua scelta Ciro Solimeno e c’è di più perché pare che gli autori avrebbero contattato anche Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon. Quest’ultimi all’epoca della loro relazione hanno partecipato a Temptation Island 2024. Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, la produzione starebbe sinceramente valutando il loro ingresso per inserire nel cast la formula ormai nota al pubblico del ‘triangolo amoroso’.

Concorrenti Grande Fratello 2025: cast esplosivo con ex volti di Uomini e Donne

Stando alle indiscrezioni lanciate da LolloMagazine gli autori stanno mettendo insieme un cast esplosivo per la prossima edizione, tra i concorrenti Grande Fratello 2025 ci potrebbero essere molti ex volti di Uomini e Donne come Gianmarco, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. E l’ex fidanzato di Martina Raoul Dumitras, non c’è ancora nessuna conferma o notizia ufficiale, riporta il sito, ma qualcuno di loro sarebbe già stato contattato. Si punta tutto sul cast del GF per la prossima edizione con personaggi conosciuti e noti e volti nip. Per il resto la formula rimarrà invariata con Alfonso Signorini saldo alla conduzione con una durata lunga parecchi mesi da settembre a marzo/aprile, non è ancora certa la data di inizio della prima puntata, mentre infine un ruolo avrà anche Shaila Gatta scelta come inviata social dei casting.