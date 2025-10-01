Grande Fratello 2025, confessioni choc sull’amore: Giulio sogna le stelle, Jonas non sa cosa vuole e Anita rivendica i suoi spazi.

Al Grande Fratello 2025 iniziano le prime confessioni. Vivere tutti insieme nella stessa casa porta l’inizio di alleanze, confidenze, e spesso si cerca un appoggio per vivere al meglio un lungo periodo lontani da casa. Ed ecco che anche trai i gieffini, o meglio, i ‘casalinghi’ e ‘casalinghe’, si fanno strada le prime riflessioni sull’amore.

Tutto è successo ieri sera, la loro seconda serata al Grande Fratello 2025, dove tutti si sono ritrovati a raccontare il loro passato amoroso spiegando e svelando la loro vita sentimentale. Il primo ad esprimersi è Giulio che ammette di essere in un momento di ‘blackout affettivo‘, dato che quello che vuole oggi è una relazione autentica che lo faccia sentire di nuovo innamoratissimo: “Sono passati tanti anni dalla mia ultima relazione, oggi cerco quell’emozione forte che mi porti al di sopra delle stelle”, dice.

Grande Fratello 2025, Anita svela: “Voglio una persona a cui raccontare…“

Nella casa del Grande Fratello 2025 si confida con gli altri anche Jonas, che spiega di ritrovarsi molto con il racconto di Giulio. Aggiunge però che oggi non sa bene quello che vuole e non riesce a capire di cosa ha davvero bisogno e qual è l’amore che vuole al suo fianco. Poi interviene Anita, che invece ha un racconto totalmente diverso dagli altri: “Vorrei solo una persona a cui poter raccontare i miei successi. Non mi manca l’idea di dover caricare qualcun altro, il mio tempo lo passo a caricare me stessa”.