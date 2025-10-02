Grande Fratello 2025, ex fidanzata di Matteo Azzali lo smaschera: "Ecco cosa mi ha fatto, epiteto pagliaccio è indulgente, vergognati"

Nelle scorse ore Matteo Azzali ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello 2025. Il pugile 47enne concorrente ha confessato di star pensando di lasciare la Casa più spiata d’Italia perché non si sente più a suo agio, era convinto di poter parlare della sua esperienza di vita e di essere un esempio per i giovani e invece si è ritrovato a caz*eggiare con persone di vent’anni ed a lui non fa di fare il pagliaccio. A fornire un’altra versione dei fatti ed attaccare duramente Azzali, tuttavia, è una segnalazione bomba giunta a Deianira Marzano da parte della sua ex compagna.

“Matteo Azzali, colui che ama definirsi saldo, inquadrato e rigoroso tanto nella vita quanto nelle relazioni. Io, che ho avuto modo di conoscerlo da vicino, potrei offrire testimonianza concreta circa la reale consistenza di tali affermazioni, le quali, a mio avviso, risultano assai distanti dalla sostanza dei fatti” ha premesso l’ex fidanzata di Matteo Azzali del Grande Fratello 2025 prima di spiegare nel dettaglio cosa le ha fatto il pugile e perché ha il dente avvelenato con lui: “Tre mesi fa, sono stata congedata in favore di un’altra donna dopo circa due anni di relazione. Come se non bastasse, me lo sono ritrovata in pompa magna nella casa del Grande Fratello.”



Matteo Azzali del Grande Fratello 2025 smascherato dalla sua ex compagna: “Pagliaccio? Appellativo indulgente, vergognati”

Non è chiaro se l’ex fidanzata di Matteo Azzali del Grande Fratello 2025 sia stata tradita o semplicemente lasciata per un’altra donna ma quel che è certo è che è molto arrabbiata con il concorrente del GF: “Ora, giunti ai suoi quarantasette anni, ci si domanda se l’epiteto di “pagliaccio” possa essere sufficiente, o se non sia opportuno ricorrere a una definizione ancor più incisiva, capace di rendere giustizia al teatrino di cui egli stesso si è reso protagonista con tanto fervore. L’appellativo di “pagliaccio” rischia persino di suonare indulgente. Vergognati! Del concetto di rispetto tu non possiedi neppure la più vaga cognizione”.