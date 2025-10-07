Grande Fratello 2025, frecciata di Cristina Plevani: "Mio GF? Sento tutte tranne una. Pietro Taricone? Fatto sognare ma io ero dipendente da lui"

Dopo aver trionfato nella prima storica edizione del Grande Fratello ed aver vinto la scorsa edizione dell’Isola dei famosi, Cristina Plevani oggi è tra gli opinionisti del Grande Fratello di Simona Ventura insieme a Floriana Secondi e Ascanio Pacelli e proprio di questa sua nuova esperienza ha parlato in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha detto la sua sui concorrenti ma ha anche ricordato il suo GF e la sua esperienza di concorrente, e soprattutto ha lanciato una frecciata inaspettata alle sue ex colleghe.

A domanda diretta, infatti, se senta ancora altri concorrenti del primo Grande Fratello che l’ha vista trionfatrice, Cristina Plevani senza mezzi termini ha ammesso: “Ho una chat con le ragazze. Siamo tutte tranne una ma non dirò mai chi!”. Non è chiaro chi sia assente da questa chat ma in altre interviste gli ex concorrenti Roberta Beta e Lorenzo Battistello hanno rivelato che l’unica assente è la conduttrice della loro edizione Daria Bignardi. Riguardo le concorrenti, invece, non è un mistero per nessuno che non è mai corso buon sangue tra Cristina Plevani e Marina La Rosa, sarà lei l’asente nella chat di gruppo?



Cristina Plevani ricorda Pietro Taricone: “Nostra storia ha fatto sognare ma io ero dipendente affettivamente”

Durante l’intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni non è mancato anche il ricordo di Cristina Plevani su Pietro Taricone scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute. “Al GF la storia con Pietro Tarricone ha fatto sognare le persone la mia figura è sempre stata legata a lui” ha ammesso l’opinionista del Grande Fratello 2025 che poi ha aggiunto un’amara riflessione: “Spero che nella Casa non ci sia nessuna ‘mini me’, dipendendo troppo affettivamente da Pietro. So che questo mi ha portato a vincere ma è un’immagine che non mi piace e spero che non ci sia nessuna così.”