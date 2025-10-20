Al Grande Fratello un concorrente ha rivelato di aver frequentato donne più grandi di lui, loro gli facevano dei regali, di chi si tratta.

Non sono state molte le dinanimiche nate fino ad ora nella nuova edizione del Grande Fratello, in molti infatti pensano che i concorrenti si stiano controllando un po’ troppo. Alcuni di loro però si sono lasciati sfuggire rivelazioni molto personali che hanno spiazzato i telespettatori. Grazia Kendi ha raccontato di aver subito degli abusi quando aveva solamente otto anni, Giulia ha detto di essere stata rapita quando era piccola, Ivana Castorina ha invece svelato di essere una donna trans e ha raccontato il suo percorso di transizione.

Nelle scorse ore uno dei concorrenti si è lasciato sfuggire una nuova rivelazione che ha sorpreso praticamente tutti. Cosa ha detto? Chiacchierando con i suoi compagni di avventura ha ammesso di aver ricevuto dei regali da parte di donne anziane, tra le varie cose ha detto: “Una aveva 72 anni e vi dico cosa mi dava, in cambio…”. Il ragazzo ha raccontato che gli regalava preparati per plumcak, integratori alimentari e altre cose simili. Il gieffino ha quindi ammesso che si faceva fare dei regali in cambio della frequentazione con donne molto più grandi di lui, di chi si tratta? Di Bena.

Bena usciva con le donne più grandi in cambio di regali: come hanno reagito i gieffini

I compagni di avventura del 27enne sono rimasti alquanto sorpresi dalla sua rivelazione, Francesco Rana gli ha consigliato di iniziare delle frequentazioni per sentimenti e non per ricevere dei regali, solo per trovare la ragazza giusta per lui. Pensa che non dovrebbe uscire con donne più grandi ma con ragazze della sua età.

La reazione di Omer Elomari è stata ben diversa, il gieffino infatti ha preferito allontanarsi perché non ha affatto gradito le parole di Bena. Durante una chiacchierata con Rasha Younes ha detto che non gli piace come ragiona il ragazzo, pensa che non dovrebbe raccontare certe cose e non crede che dipenda dal fatto che sia giovane. La gieffina gli ha detto che è grande e libero di dire ciò che vuole e se sbaglia è solo un problema suo.

