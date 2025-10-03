Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi si allontanano al Grande Fratello? "Forse la sua è strategia"

Nella casa del Grande Fratello 2025 inizia a spuntare qualche dubbio riguardo ai due concorrenti che si sono avvicinati di più nei primi giorni di reality, parliamo di Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. I due gieffini sembravano particolarmente vicini fino a qualche ora fa, poi Giulio Carotenuto si è confrontato con alcuni compagni di gioco facendo venire a galla anche qualche dubbio sulle reali volontà della ragazza: “Non vorrei che sia lei a usare me per avere un flirt qua dentro, per far parlare di sé” ha detto il ragazzo che non si è fatto problemi ad avvicinarsi fin dal primo giorno nella casa del Grande Fratello. Qualcosa sembra far storcere il naso al medico, che parlando in giardino al Grande Fratello ha detto:

“Non vorrei che lei volesse creare una storia almeno da avere materiale in puntata, non voglio sembrare questo. Speravo di entrare qua dentro, magari potrebbe fare al caso mio una ragazza più riservata, inizialmente avevo notato Anita” ha detto il dentista. Il flirt con Benedetta Stocchi potrebbe già essere giunto al capolinea nella casa del Grande Fratello?

Giulio Carotenuto pensa ad Anita al Grande Fratello 2025?

La bella piercer Anita ha attirato la curiosità di molti dei concorrenti del Grande Fratello, la bellissima gieffina è stata adocchiata anche da Giulio Carotenuto, che ha iniziato a mettere in dubbio la sua amicizia con Benedetta Stocchi e teme che la ragazza possa essersi avvicinata a lui solamente per un tornaconto personale e strategia e non invece per un reale interesse sentimentale, quale sarà la verità tra di loro?

Vedremo già nella prima puntata in onda lunedì se ci sarà margine per approfondire la questione, intanto sui social c’è chi teorizza che Giulio sia in realtà attratto da Anita e da qui siano nati anche i presunti dubbi sulla giovane salumiera.

