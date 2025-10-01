Giulio Carotenuto ha già una cotta per alcune ragazze della Casa? Cos'è successo fino ad ora al Grande Fratello

Lunedì 29 settembre è ufficialmente partita la nuova edizione del Grande Fratello. Simona Ventura ha preso il posto di Alfonso Signorini alla conduzione del reality di punta di Canale 5, presentando i primi concorrenti che trascorreranno i prossimi mesi nella Casa più spiata d’Italia.

Subito dopo la puntata è partita la diretta h24, seguita da molti spettatori che non vedono l’ora di scoprire le prime amicizie e le dinamiche tra i concorrenti. Sebbene siano passate solamente poche ore dall’inizio della convivenza, poi, sarebbero nati già i primi interessi amorosi.

Nella notte, Giulio Carotenuto ha chiacchierato con i suoi amici, confessando di aver già puntato gli occhi su due ragazze della Casa. “Vediamo un po’, sono carine entrambe… Benedetta e Anita, ma anche Giulia…”, ha detto l’odontoiatra mentre conversava in giardino. A quel punto Matteo ha cominciato a scherzare: “Giulio, allora scegli, quando hai deciso, dimmi”. Al che, il video ha subito fatto il giro del web, scatenando commenti contrastanti da parte degli utenti social.

Giulio si confessa al Grande Fratello: la sua presunta cotta

Da un lato, c’è chi non vede l’ora di assistere alla nascita della prima coppia o del primo triangolo di questa edizione del Grande Fratello, chiedendosi già con chi Giulio avrà più feeling. D’altro canto, invece, molti spettatori sono stufi di vedere subito sbocciare storie d’amore nella Casa, perché spesso finiscono per oscurare le dinamiche del reality e alimentare fandom molto accaniti. Inoltre, ritengono che sia forzato cercare di formare subito una coppia e preferirebbero che ciò accadesse più avanti. Ad ogni modo, non resta che continuare a seguire la diretta per scoprire cosa succederà.

