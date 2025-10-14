Nella terza puntata del Grande Fratello c'è stata la prima eliminazione, Giulio ha dovuto lasciare la casa. Quattro concorrenti sono finiti in nomination.

Ieri sera, lunedì 13 ottobre 2025, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello durante la quale i telespettatori hanno assistito alla prima eliminazione. Il primo concorrente che ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia nell’attuale edizione del reality condotto da Simona Ventura è stato Giulio Carotenuto, era finito in nomination con Omer e Matteo ed è stato lui ad avere la peggio con il 18,83% di voti. Dei tre gieffini è stato il meno votato dal pubblico, Omer infatti ha raggiunto il 46,74% e Matteo il 34,43%.

C’è stato qualche colpo di scena ieri sera al Grande Fratello, tra questi il confronto tra Domenico e la sua compagna, ma sono in molti a pensare che non si sono ancora create delle dinamiche interessanti. I concorrenti dell’attuale edizione del reality riusciranno a catturare maggiormente l’attenzione dei telespettatori facendo alzare anche il numero degli ascolti? Intanto, poco prima che la terza puntata giungesse al termine Simona Ventura ha comunicato chi sono i gieffini che sono finiti in nomination. Si tratta di Giulia Soponario, Grazia Kendi, Francesco Rana e Bena.

Giulio, Francesco, Grazia e Bena in nomination: chi dovrà abbandonare il Grande Fratello?

Anche ieri sera ci sono state le nomination segrete e ben quattro concorrenti sono finiti in nomination rischiando così di dover lasciare definitivamente la casa più spiata dagli italiani. Giulia, Benedetta e Domenico sono stati eletti come preferiti ed erano immuni, tutti e tre però hanno deciso di rinunciare all’immunità per aumentare il montepremi.

Alla fine, nella terza puntata del Grande Fratello dei veterani sono finiti in nomination Grazia Kendi, Francesco Rana e Giulia Soponario, dei nuovi arrivati invece è finito Bena in nomination. Quest’ultimo è approdato nella casa solamente una settimana fa e rischia già di essere eliminato. Il gieffino che riceverà meno voti sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

