Aumenta sempre di più l'interesse che Grazia Kendi prova per Mattia Scudieri al Grande Fratello, lei è consapevole che il sentimento non è ricambiato.

Che Grazia Kendi abbia un interesse per Mattia Scudieri non è certo un segreto, la loro intesa al Grande Fratello è stata palese sin dall’inizio del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme, lui ha sempre precisato di essere già impegnato sentimentalmente e lei in varie occasioni ha fatto delle battutine sul fatto che se non fosse stato fidanzato sarebbe scoppiata la scintilla tra loro.

Mattia Scudieri ha più volte parlato della sua fidanzata e della loro relazione fatta di molti alti e bassi, ha anche ammesso che spesso si è sentito sminuito. Durante l’ottava puntata del Grande Fratello il gieffino ha scoperto di essere stato lasciato dalla fidanzata sui sicial, lei però ha smentito dicendo che lo ama e che continua a sostenerlo nonostante abbia provato fastidio in alcuni momenti. Intanto, nelle scorse ore Grazia Kendi parlando con Benedetta e Rasha ha chiaramente detto di provare un sentimento nei confronti di Mattia. Alle sue compagne di avventura ha detto che non si sentiva così da moltissimo tempo.

Grazia Kendi, l’amore per Mattia Scudieri al Grande Fratello non è ricambiato: cosa ha detto la gieffina

La gieffina si è detta consapevole del fatto che Mattia Scudieri ha già una fidanzata e non ricambia il suo sentimento, in merito a ciò ha detto: “Lo so che è senso unico, ma mi va bene lo stesso perché mi sento bene”. A detta sua si sente addolcita, ha tolto la corazza ed è felice di sentire certe emozioni che non provava da molto tempo, anche se l’interesse non è ricambiato.

Rasha durante la chiacchierata ha criticato il comportamento di Mattia Scudieri, lei infatti non ha proprio capito la sua reazione. Infatti, quando ha scoperto che la fidanzata Carlotta ha messo fine alla loro relazione è rimasto nella casa senza pretendere altre spiegazioni. Dopo aver parlato con il gieffino Grazia Kendi ha avuto la sensazione che lui non voglia far fallire la relazione, secondo la Younes però fallisci se prendi in giro te stesso non se prendi in giro gli altri.

