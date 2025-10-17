Notte movimentata nella casa del Grande Fratello 2025 dove, a causa di un gioco, i concorrenti potrebbero ricevere presto delle dure conseguenze.

Non solo gli ascolti delle puntate serali, ma anche quelli della diretta preoccupano gli autori del Grande Fratello 2025 che è anche poco commentato sui social. L’assenza di dinamiche non appassiona il popolo del web che, sui social, continua a dare più rilevanza ai concorrenti delle scorse edizioni rispetto a quelli attuali che, a detta di molti, non riescono a dare vita a situazioni interessanti. Il Grande Fratello ha così deciso di coinvolgere il pubblico invitandolo a guardare il gioco della bottiglia per valutare la sincerità di ogni inquilino.

“Il gioco della verità sta per iniziare. seguite la diretta su Mediaset Extra o su Mediaset Infinity e preparatevi a votare nelle nostre IG stories. Dopo 3 settimane nella casa, gli inquilini avranno finalmente il coraggio di essere schietti gli uni con gli altri e capaci di confrontarsi senza filtri? Ognuno di loro dovrà “pescare” un aggettivo e scrivere con sincerità chi, nella casa, lo incarna più degli altri. Attenzione: sarete proprio voi, con un sondaggio social nelle nostre ig stories, a giudicare la sincerità di ciascuno di loro. Se deciderete che più della metà del gruppo non ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, ci saranno delle dure conseguenze“.

Chi è il più sincero tra i concorrenti del Grande Fratello 2025

Tutti i concorrenti hanno accettato di mettersi in gioco e, tra i tanti, Grazia ha ipotizzato che probabilmente non stanno dando al pubblico ciò che vorrebbe sottolineando come il gioco potrebbe essere un modo per dare una scossa al pubblico e creare dinamiche. Tra tutti, i concorrenti che sono stati giudicati sinceri dagli utenti sono Benedetta Stocchi, Grazia Kendi, Ivana Castorina, Omer Elomari e Rasha Younes.

Tutti gli altri, invece, hanno lasciato molti dubbi ai telespettatori che, nelle scorse ore, hanno criticato duramente anche le parole dette da Jonas nei confronti delle ragazze. Entrato in casa come uno dei preferiti già dopo la pubblicazione del video di presentazione, Jonas sta perdendo l’appoggio del pubblico. Riuscirà a rifarsi e ad evitare le conseguenze del gioco?

