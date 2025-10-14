Grande Fratello 2025 è già in crisi dopo sole 3 puntate, perché gli ascolti non decollano? Gli autori avrebbero previsto una riunione straordinaria

Dopo una buona partenza, gli ascolti del Grande Fratello 2025 sono letteralmente crollati. La terza puntata del 13 ottobre ha superato di poco 1.800.000 telespettatori, con un 14% di share ben poco incoraggiante per il futuro del reality. Un risultato che spiazza gli addetti ai lavori che, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbero in programma una riunione d’emergenza.

È questa la notizia lanciata da Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram, dove scrive: “Prevista riunione di emergenza tra gli autori giovedì! Secondo me il problema è il cast”. Gli autori del Grande Fratello avrebbero insomma in progetto una riunione straordinaria per questo giovedì per discutere le sorti del reality e, evidentemente, come poterle risollevare.

Grande Fratello 2025 in crisi dopo sole 3 puntate: cosa sta accadendo al programma?

Il calo degli ascolti, registrato in modo particolare nell’ultima diretta, inizia a preoccupare gli addetti ai lavori, e forse la riunione prevista potrebbe portare a cambiamenti nel cast. I concorrenti finora entrati in gioco non avrebbero colpito il pubblico, né avrebbero creato empatia con i telespettatori. Manca, infatti, un coinvolgimento tale da fidelizzare anche coloro che passano su Canale 5 durante la puntata per caso e non con la mira di seguire la puntata. Qual è, dunque, il problema di questo nuovo Grande Fratello? È davvero soltanto il cast o è qualcosa di più profondo, che riguarda il format e il suo funzionamento? Il pubblico sembra concordare nel fatto che l’unica cosa certamente positiva è la presenza di Simona Ventura alla conduzione. Per il resto, bisognerà ancora capire e attendere.