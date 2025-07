Grande Fratello 2025, Daiana Guspero possibile nuova concorrente del reality di Canale Cinque: è la fidanzata di Massimiliano Varrese

Lavori in corso per la nuova edizione del Grande Fratello, l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese potrebbe essere una delle nuove concorrenti del reality di Canale Cinque. Mentre Signorini lavora al cast della nuova edizione, ecco che trapelano i primi nomi sul cast. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha fornito degli aggiornamenti riguardo a Daiana Guspero, che avrebbe sostenuto nelle scorse ore il provino per tentare di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Delitto di Garlasco/ Tizzoni: “Estathe? Stasi avrebbe potuto berlo e poi uccidere Chiara Poggi”

“Confermo che Daiana ha sostenuto il provino e l’idea sarebbe quella di farla entrare nella casa per una dinamica con protagonista Massimiliano Varrese. La produzione sta valutando il suo ingresso proprio per sfruttare la loro conoscenza” si legge. In attesa di conferme ufficiali, intanto, il nome di Daiana Guspero continua a circolare con forza, come riportato anche dal portale 361 magazine. Le prossime settimane saranno sicuramente importanti in una direzione o nell’altra per scoprire qualcosa di più sul cast.

Loredana Cannata, malattia dopo incidente all'Isola? "Devo fare accertamenti"/ Fan in panico dopo l'annuncio

Grande Fratello 2025, arriva la doppia edizione?

Una clamorosa indiscrezione degli ultimi giorni ha fatto trapelare la possibilità di vedere un doppio Grande Fratello sul piccolo schermo. Un’edizione nip da affidare a Simona Ventura e una per i concorrenti vip, che come di consueto porterà la firma di Alfonso Signorini. Maggiori novità a riguardo saranno rese note in fase di presentazione dei palinsesti sul piccolo schermo, con la prossima stagione tv che segnerà sicuramente un importante momento di svolta per la trasmissione e più in generale per il reality Mediaset.

Dopo il flop di The Couple, dalle parti di Cologno Monzese non sembrano avere voglia di rischiare altri buchi nell’acqua, ecco perché chiamare in causa il Grande Fratello per gli straordinari può assicurare uno zoccolo duro di telespettatori.

Delitto di Garlasco/ Social choc contro le foto di Marco Poggi: “Sono ritoccate a Photoshop”