Grande Fratello 2025, nella prossima puntata del reality entreranno altri 12 concorrenti ufficiali? L'indiscrezione social di Deianira Marzano

Grande Fratello 2025, i primi concorrenti in vista della seconda puntata

La stagione televisiva di Canale 5 si è accesa nella serata di ieri con la prima puntata del Grande Fratello 2025, in una serata ricca di grandi emozioni e sorprese. A fare da padrona di casa è Simona Ventura, al ritorno alla conduzione di un reality dopo tantissimi anni, e con lei al suo fianco in studio tre ex gieffini nonché volti storici delle prime edizioni: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Giulio Carotenuto volontario in Africa: "I bambini danno emozioni e sorrisi"/ Il racconto al Grande Fratello

Nella serata di ieri sono stati presentati i primi 13 concorrenti (12 per l’esattezza, considerando che Francesca e Simone, mamma e figlio, gareggiano in coppia) e per loro è stata immensa l’emozione di varcare per la prima volta la Porta Rossa ed entrare così nella Casa più spiata d’Italia. Oltre alla presentazione dei concorrenti, la puntata ha visto anche le prime ardue decisioni da parte loro, che si sono messi sin da subito in gioco.

Grazia Kendi non è single! Con chi è fidanzata?/ Scoop: “Lui è un ex volto di Temptation Island”

Ma che cosa succederà nella prossima puntata del reality? E, in particolare, quanti saranno i concorrenti che si aggiungeranno alla prima tranche di gieffini entrati ieri sera?

Grande Fratello 2025, nella prossima puntata “altri 12 concorrenti“: l’indiscrezione

In merito alla seconda e attesissima puntata del Grande Fratello 2025, in programma il prossimo lunedì 6 ottobre 2025 come sempre in prima serata su Canale 5, a rivelare il numero di concorrenti che entreranno nella Casa e si aggiungeranno al primo gruppo è Deianira Marzano.

L’esperta di gossip sulle Instagram stories del suo profilo ha infatti scritto, ironizzando: “Spoiler: lunedì entrano altri 12 ‘conoscenti’ loro. Cioè scusate, concorrenti“, con annessa un’emoji sorridente. Il gruppo di gieffini al completo dovrebbero dunque essere 24, ripartiti in due perfette metà tra la prima e la seconda puntata. Ma non è da scartare l’ipotesi che possano a loro aggiungersi anche altri concorrenti più avanti, nel corso delle prossime settimane, per rimpolpare ancor di più il cast.

Grazia Kendi è single al Grande Fratello 2025: "Non parliamo di relazioni!"/ "I miei ex fidanzati..."