Flirt in corso tra Mattia Scuderi e Grazia Kendi nella casa del Grande Fratello? Lei ha ammesso il suo interesse, il gieffino però ha una fidanzata fuori.

È impossibile non notare la complicità nata tra Grazia Kendi e Mattia Scuderi al Grande Fratello, i due ultimamente stanno trascorrendo molto tempo insieme e non perdono occasione per scambiarsi coccole e tenerezze. Ad oggi non si sono mai spinti oltre, ma sono in molti a pensare che tra i due potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Lei non ha negato di provare un certo interesse per il suo compagno di avventura, ha però precisato che resterà al suo posto perché è fidanzato.

Nonostante abbia ammesso di essere interessata al gieffino Grazia Kendi per rispetto di Carlotta, la fidanzata di Mattia, non ha nessuna intenzione di compiere passi falsi nella casa. Chiacchierando con Giulia ha detto che Scuderi è carino, buono, simpatico e le piace molto fisicamente. Ha anche detto che si sente una bambina delle superiori però ha ribadito che non vuole metterlo in difficoltà per rispetto della relazione che ha fuori dal Grande Fratello.

Grazia Kendi vorrebbe andare oltre con Mattia Scuderi al Grande Fratello ma frena: lui ha già una fidanzata

Ieri sera durante la quarta puntata del reality Simona Ventura ha chiamato la gieffina in confessionale per parlare del legame nato con Mattia Scuderi. Alcune clip hanno mostrato quanto i due siano complici, si è visto anche il momento in cui ridendo in confessionale con il gieffino ha detto che se lo fanno lasciare con Carlotta farà lei la storia d’amore nella casa. La clip ha poi mostrato altri momenti in cui si abbracciano e sono molto vicini.

Più volte nella casa più spiata d’Italia Mattia Scuderi ha parlato della sua fidanzata, ha anche ammesso che ci sono molte problematiche nel suo rapporto con Carlotta, ha detto che è una ragazza pesante e che sta male ogni volta che litigano. Grazia Kendi pensa che ci sia troppa gelosia da parte della ragazza e non capisce come può un ragazzo così intelligente come Mattia farsi fare questo. Finita la clip a Simona Ventura la gieffina ha ribadito che non intende mancare di rispetto a Carlotta e alla sua relazione con Mattia, infatti tra loro continuerà ad essersi solo amicizia. Ha però ammesso che se lui fosse single non le dispiacerebbe affatto iniziare un flirt al Grande Fratello.

Come ha reagito la fidanzata del gieffino? Al momento si è limitata a pubblicare tra le sue storie di Instgaram la clip andata in onda ieri sera durante la quarta puntata, quella che mostra i momenti di vicinanza tra Mattia e Grazia, però non ha ancora commentato.