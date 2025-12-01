Mattia Scudieri aveva lasciato momentaneamente il Grande Fratello, nelle scorse ore è tornato nella casa con un piede ingessato.

Un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri al Grande Fratello ha costretto Mattia Scudieri a lasciare momentaneamente la casa più spiata d’Italia, un’uscita che ha fatto preoccupare tutti. Cosa è successo? Il gieffino stava giocando a pallavolo in giardino con Omer, Simone e Jonas quando all’improvviso si è infortunato. Nel momento in cui ha provato a saltare per schiacciare una palla alzata da Elomari ha preso una storta dopo essere inciampato sul piede di Pepe.

Mattia Scudieri è caduto a terra e ha iniziato subito a toccarsi la caviglia, i suoi compagni di avventura lo hanno immediatamente soccorso dopo aver capito che si era fatto davvero male. A causa dell’infortunio è uscito dal Grande Fratello ed erano in molti a pensare che non sarebbe rientrato, invece nelle scorse ore è riapparso nella casa ma con il piede ingessato.

Mattia Scudieri al Grande Fratello con il piede ingessato e le stampelle: resterà nella casa?

I concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello dovranno trascorrere altre due settimane nella casa più spiata d’Italia, la finale infatti andrà in onda il 15 dicembre 2025 su Canale 5. Dopo l’infortunio il gieffino fa fatica a camminare, si muove solo con le stampelle ma dopo essere rientrato è rimasto quasi sempre sul divano oppure sul letto.

A causa delle sue condizioni di salute Mattia Scudieri non potrà fare praticamente nulla al Grande Fratello, non solo non potrà aiutare con le faccende domestiche ma non potrà nemmeno partecipare alle prove fisiche. Il gieffino continuerà comunque il suo percorso o la redazione deciderà di farlo ritirare? Al momento non è stato riferito nulla, si attendono quindi nuove comunicazioni per scoprire cosa accadrà.

