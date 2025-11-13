Omer e Rasha, arriva il bacio al Grande Fratello: "E' stato bellissimo, ora ne voglio altri"

Nella casa del Grande Fratello scoppia la passione tra Omer e Rasha, che finalmente si sono concessi un bacio. Un lasciarsi andare che il gieffino ha poi commentato in un confessionale inedito, postato sulla pagina Instagram del reality. “Quel bacio è stato bellissimo, mamma mia da una ragazza del genere un bacio così ti carica, ha sbloccato tutti i livelli davanti, diciamo ora la strada è più facile da percorrere. E’ la conferma che sono nel suo cuore” ha detto raggiante Omer in confessionale al Grande Fratello.

Vedremo se tra i due gieffini ci sarà ancora altro materiale e se Omar riuscirà ad arrivare a ottenere un altro desiderato bacio. Per adesso i due continuano l’avvicinamento nella casa più spiata d’Italia, anche se non tutti sembrano a favore di una possibile storia e relazione tra di loro. Ad esempio Francesco Rana si è mostrato dubbioso nei loro confronti riguardo a un fidanzamento, per l’ex gieffino la ex compagna di gioco starebbe solo attuando della strategia, e sarebbe disposta a tutto pur di restare in gioco.

Grande Fratello, Omer e Rasha e lo scontro prima del bacio

Eppure poche ore prima dello scoccare del primo bacio, spinto dai fan che con un aereo hanno mostrato la loro vicinanza ai due gieffini, era nato un confronto. Nella discussione, la ragazza aveva spronato Omer a mettersi maggiormente in gioco, dopo averlo visto forse troppo ritirato sulla questione:

“Io mi metto in discussione, però anche tu dovresti farlo. L’unica cosa che mi sono permessa di dirti una cosa è: non far parlare gli altri di noi. Non voglio consigli da altre persone. A me dà fastidio” le parole della gieffina. Da quel confronto in poi la miccia è però divampata in un incendio.

