Finale tra prime scelte nella Casa del Grande Fratello 2025 durante la prima puntata: Jonas e Giulio già 'vittime' del gioco

La prima puntata del Grande Fratello 2025 si è conclusa tra varie sorprese e prime scelte importanti. Non è ancora tempo per le nomination per i primi 13 concorrenti, tuttavia Simona Ventura ha chiesto loro di prendere sin da subito delle decisioni. La prima, riguarda il primo televoto di questa edizione, che non è per un’eliminazione bensì per dare al pubblico la possibilità di eleggere il proprio preferito.

La conduttrice ha però avvertito i concorrenti di un problema: nella Casa sarebbe mancata l’acqua calda per tutta la settimana qualora uno di loro non si fosse immolato rinunciando al partecipare al televoto per l’immunità. A fare questo ‘sacrificio’ per i compagni è stato Giulio, anticipando Anita, già pronta a mettersi a disposizione del gruppo. L’odontoiatra l’ha però anticipata, conquistando gli applausi degli altri compagni.

Grande Fratello 2025, finale tra scelte importanti nella Casa: accoppiamenti e ‘sgarro’ per Jonas

Ai concorrenti del Grande Fratello 2025, in particolare a Giulia, Donatella e Francesca, è stato chiesto di recarsi in confessionale per fare un’altra scelta. Proprio alle tre donne è stato affidato il compito di creare le coppie che avrebbero dormito insieme nei letti messi loro a disposizione. Francesca e Donatella hanno deciso di dormire insieme, essendo le più grandi del gruppo; Giulia ha invece scelto Grazia come sua compagna di letto.

Sono stati poi accoppiati: Giulio e Domenico, Anita e Benedetta, Simone e Francesco, Omer e Matteo. Unico lasciato fuori dal gruppo, e dunque non accoppiato, è stato Jonas Pepe. Il concorrente dormirà da solo fino all’arrivo, nella Casa, di altri concorrenti, previsto per la prossima settimana. Uno ‘sgarro’ del quale il ragazzo non è parso particolarmente felice.

