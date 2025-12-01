Grande fratello 2025 torna in onda oggi con una puntata ricca di colpi di scena con la scelta di Donatella, l'arrivo di Dolce in studio e un provvedimento.

Puntata attesissima quella del Grande Fratello 2025 in onda oggi, lunedì 1° dicembre che si chiuderà ufficialmente il 15 dicembre come ha annunciato Simona Ventura si prepara a chiudere la sua prima edizione. Nel corso della serata, in studio, Simona Ventura sarà sempre affiancata dagli opinionisti e da Sonia Bruganelli che richiameranno i concorrenti che, nel corso della settimana, si sono lasciati andare a parole che hanno scatenato la polemica sui social. Nel corso della serata, infatti, prima delle emozioni e delle sorprese, ci sarà un provvedimento disciplinare come ha annunciato la conduttrice a Dentro la notizia.

In settimana, Simone si è lasciato andare a dichiarazioni choc che hanno scatenato la bufera sui social e, questa sera, potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare. Con lui, dovrebbero essere puniti altri concorrenti che, di fronte a determinate parole, hanno riso invece di riprenderlo. La serata, poi, porterà all’elezione del primo finalista ma anche ad una nuova eliminazione.

Anticipazioni Grande Fratello 2025: l’arrivo di Dolce e un nuovo eliminato

Nonostante alla fine del Grande Fratello 2025 manchino poche settimane, questa sera, la casa accoglierà una nuova inquilina. Si tratta di Dolce che sarà ospite della casa per qualche giorno e che arriva direttamente dal Big Brother Kosovo. Spazio, poi, a Donatella che è stata definita la mamma di tutta la casa e che questa sera dovrà prendere una decisione importante per il proseguo della sua avventura nel reality.

Il momento più atteso, poi, arriverà con l’esisto del televoto che porterà all’elezione del secondo finalista e ad una nuova eliminazione. Il pubblico è stato chiamato a scegliere il finalista tra Jonas, Omer che continuano ad essere nemici e Mattia e Grazia che sono sempre più vicini: il più votato diventerà finalista mentre il meno votato sarà eliminato. Infine, Domenico, dopo essersi riavvicinato a Benedetta, questa sera, incontrerà nuovamente Valentina per l’ultimo, inatteso confronto.

La diretta streaming del Grande Fratello 2025

Le nomination chiuderanno la terzultima puntata del Grande Fratello 2025 con i concorrenti chiamati a scegliere gli inquilini che vorrebbero fuori dalla casa per trascorrere gli ultimi giorni in tranquillità. Una puntata che potrà essere seguita in diretta televisiva su canale 5 e, in streaming, su Mediaset Infinity.