Nuovo appuntamento con il Grande Fratello 2025 che torna in onda oggi, lunedì 10 novembre, con una puntata ricchissima di eventi, confronti e sorprese. In uno studio con un pubblico pronto ad acclamare i vari concorrenti, Simona Ventura avrà al proprio fianco i suoi compagni d’avventura. A ricoprire il ruolo di opinionisti, infatti, ci saranno, come sempre, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e tornerà, ancora una volta, anche Sonia Bruganelli, pronta a commentare tutto ciò che è accaduto nella settimana nella casa e accadrà in diretta. Tanti gli argomenti che saranno affrontati tra cui l’amore.

Nella casa si respira un’aria nuova a causa del bacio tra Anita e Jonas che, dopo essersi baciati in seguito al passaggio di un aereo, sono diventati inseparabili. In casa, tuttavia, il rapporto tra i due ha scatenato i dubbi degli altri concorrenti. Proprio Anita, poi, riceverà una sorpresa speciale.

Anticipazioni Grande Fratello 2025: l’arrivo della mamma di Benedetta e la lettera di Valentina

Nel corso della puntata odierna del Grande Fratello 2025, poi, si tornerà a parlare anche del rapporto tra Domenico e Benedetta che, dopo aver mantenuto le distanze nelle ore successive al nuovo confronto con Valentina, sono di nuovo vicini. Questa sera, in casa, ci saranno due momenti importanti: il primo arriverà con la sorpresa a Benedetta che potrà riabbracciare la madre che potrebbe aver qualcosa da dire proprio a Domenico il quale, poi, come svela Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe ricevere una lettera in cui Valentina annuncia la fine della loro storia.

Come ha già annunciato Simona Ventura, inoltre, nella casa, arriverà una nuova busta rossa: il destinatario è top secret ma potrebbe essere Mattia che, dopo aver ricevuto la notizia della decisione della fidanzata Carlotta di lasciarlo, questa sera, potrebbe ricevere nuove informazioni. Non mancherà, poi un confronto con Grazia.

Eliminati Grande Fratello 2025 e come vedere la puntata in diretta streaming

Non mancherà, poi, il momento dell’esito del televoto. Al termine della scorsa puntata, sono finiti in nomination Grazia, Domenico, Giulia e la coppia mamma e figlio Francesca e Simone ma non tutti riusciranno a salvarsi e qualcuno potrebbe già abbandonare la casa. Come sempre, dunque, il Grande Fratello potrà essere seguito in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.45 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

