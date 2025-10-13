Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con la terza puntata: Simona Ventura svela il destino di Anita e l'eliminato tra Giulio, Matteo e Omer.

Le dinamiche del Grande Fratello 2025, con le prime simpatie e i primi litigi sono ufficialmente entrate nel vivo e la terza puntata in onda oggi, lunedì 13 ottobre, si preannuncia ricca di sorprese, ma anche di emozioni. Al timone del padre di tutti i reality ci sarà ancora Simona Ventura che, dopo le prime due puntate, ha convinto tutti come conduttrice di reality show confermando la bravura nel raccontare le dinamiche dei concorrenti, chiusi in una casa e ripresi 24 ore su 24. In studio, anche oggi, con lei ci saranno ben tre opinionisti che, in passato, hanno vissuto all’interno della casa ovvero Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi pronti anche a dare dei consigli ai nuovi inquilini.

Tra gli argomenti più delicati che saranno affrontati nel corso della serata c’è sicuramente quello relativo all’abbandono di Anita Mazzotta che ha lasciato la casa per problemi familiari. Simona Ventura, questa sera, farà chiarezza sulla vicenda e svelerà se il suo sia un addio definitivo o momentaneo.

Lo scontro tra Omer e Jonas e la storia di Rasha

Nella casa del Grande Fratello 2025 ci sono stati i primi scontri: il litigio tra Omer e Jonas ha scosso tutta la casa con gli altri inquilini che, dopo aver evitato che la situazione degenerasse, hanno provato a riportare la serenità nella casa. Nel corso della serata, non mancheranno le emozioni grazie alla storia di Rasha, una ragazza di origini palestinesi che vive da anni a Roma.

Non mancherà, poi un momento complicato con il Grande Fratello che metterà “casalinghe” e “casalinghi” davanti a un bivio facendo loro una proposta provocatoria che richiederà una scelta molto difficile. Infine, prima delle nuove nomination, sarà svelato il nome del primo eliminato dell’edizione tra Omer, Matteo e Giulio.

Come seguire in diretta streaming il Grande Fratello 2025

Sarà una serata ricca di emozioni, rivelazione e colpi di scena quella di oggi del Grande Fratello 2025 che potrà essere seguito in diretta televisiva, su canale 5, al termine de La ruota della fortuna ovvero a partire dalle 21.35. Chi, invece, preferisce seguire la diretta streaming può collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita app in modo da seguire non solo la puntata con Simona Ventura ma anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.