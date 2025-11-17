Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata: confronto tra Mattia e la fidanzata Carlotta, doppia eliminazione e sorpresa per Giulia.

Puntata da non perdere quella del Grande Fratello 2025 in onda oggi, 17 novembre, durante la quale Simona Ventura, con Sonia Bruganelli in studio insieme alla prima vincitrice del reality Cristina Plevani, ad Ascanio Pacelli che, nella casa, ha trovato l’amore della moglie Katia Pedrotti e a Floriana Secondi, sempre schietta e diretta, gestirà tanti argomenti che metteranno a dura prova i concorrenti. Il momento più atteso è quello dedicato a Carlotta, la fidanzata di Mattia che arriverà nella casa per un chiarimento con il fidanzato dopo che il Grande Fratello ha comunicato al concorrente la sua volontà di lasciarlo ma anche con Grazia che non nasconde il proprio interesse per il siciliano.

Benedetta Stocchi innamorata di Domenico al Grande Fratello? Duro sfogo e chiarimenti/ "Mi pesa tutto"

Ancora spazio, poi, per Domenico che, negli scorsi giorni, ha avuto la possibilità di avere un incontro con Marina La Rosa che ha intervistato il concorrente anche sul rapporto con Benedetta che ha scatenato la gelosia della compagna Valentina.

Grande fratello 2025: il bacio tra Rasha e Omer sott’accusa

Nel corso della serata, poi, si parlerà d’amore con il bacio tra Rasha e Omer ma non tutti sembrano credere alla veridicità dei sentimenti dei due concorrenti. Francesca, in particolare, ha accusato Rasha di essersi avvicinata a Omer perché consapevole della sua forza come concorrente e, questa sera, Simona Ventura proverà a fare chiarezza su tutta la situazione. Lacrime ed emozioni, poi, per la sorpresa di Giulia che sta attraversando un momento delicato non essendo in ottima forma.

Marina La Rosa è fidanzata? Chi è l'ex marito Guido Bellitti/ I figli Gabriele e Andrea

Per coccolarla, il Grande Fratello ha deciso di farle una sorpresa permettendole di abbracciare e rivedere tutti i suoi fratelli a cui è davvero legatissima e di cui sente la mancanza.

Doppia eliminazione al Grande Fratello 2025: come vederlo in diretta streaming

Grande tensione nella nona puntata del Grande Fratello 2025 per la doppia eliminazione. Dopo il verdetto sul televoto tra Domenico, Flaminia, Francesca e Simone, Giulia e Rasha che porterà uno dei nominati a lasciare definitivamente la casa ma ciò che i concorrenti non sanno è che ci sarà una seconda eliminazione che, dalle anticipazioni, avrà un meccanismo totalmente nuovo.

chi sono i fratelli di Giulia Soponariu al Grande Fratello 2025/ “Siamo 6 figli, la gioia di stare insieme…”

Sarà una puntata ricchissima quella odierna del padre di tutti i reality che potrà essere seguito in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.50 mentre collegandosi a Mediaset Infinity si può seguire sia la diretta dallo studio che quella dalla casa attraverso due regie differenti.