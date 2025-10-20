Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi 20 ottobre con una puntata che vedrà l'arrivo in casa di Anita Mazzotta dopo la morte della madre.

Il countdown per la nuova puntata del Grande Fratello 2025 sta per finire perché quella di questa sera è una delle puntate più attese dopo il crollo degli ascolti registrato dallo scorso appuntamento. Simona Ventura, con Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, dopo aver salutato tutti gli inquilini, accoglierà in studio Sonia Bruganelli che è stata una delle opinioniste più discusse, ma anche più apprezzate per la schiettezza dei suoi commenti nel Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Con la presenza di Sonia Bruganelli, la Ventura proverà ad animare non solo il parterre degli opinionisti, ma soprattutto, a punzecchiare gli inquilini che faticano a creare dinamiche e ad incuriosire i telespettatori.

Chi è il fidanzato di Anita Mazzotta del Grande fratello 2025?/ Single, ma spunta una segnalazione

Il momento clou della serata, tuttavia, arriverà quando la porta rossa della Casa si riaprirà per riaccogliere Anita Mazzotta. Sono trascorsi dieci giorni da quando Anita ha abbandonato la casa e, nel giorno in cui ha annunciato la morte della mamma, tornerà ufficialmente in gioco.

Grande Fratello 2025: il racconto di Ivana e un televoto flash

La settimana appena trascorsa è stata particolare per gli inquilini del Grande Fratello 2025 che hanno affrontato anche varie discussioni, ultima quella tra Simone e Omer che si sono scontrati duramente a causa di uno scherzo finito male. Nel corso della serata, Simona Ventura si occuperà dei vari contrasti tra i concorrenti ma lascerà spazio anche al toccante racconto di vita di Ivana Castorina che, negli scorsi giorni, si è confidata con alcuni inquilini spiegando di aver vissuto due vite.

Perchè Francesca Carrara ha lasciato il grande fratello? / Chi è l'ex marito e il matrimonio a 19 anni

Non mancherà, poi, il momento gossip con Rasha che ha fatto breccia su Omer, Francesco e Jonas che, nelle scorse ore, ha ammesso che vorrebbe provarci con lei. Di fronte alle dichiarazioni dei tre compagni, Rasha svelerà la sua preferenza? Non mancherà il momento televoto con Simona Ventura che aprirà, nel corso della serata, un televoto flash e sarà sempre il pubblico a decretare il nuovo eliminato.

Come seguire in diretta streaming il Grande Fratello 2025

La puntata del Grande Fratello 2025 in onda questa sera, dunque, è assolutamente imperdibile e per seguirla in diretta televisiva basta sintonizzare il televisore su canale 5. La puntata odierna del reality show dovrebbe cominciare intorno alle 21.45, al termine della nuova puntata de La ruota della fortuna e, contemporaneamente alla diretta televisiva, collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione, sarà possibile seguire la diretta streaming.

Ivana Castorina, chi è la concorrente del Grande Fratello/ Il suo percorso di transizione di genere