Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata in cui sarà eletto il primo finalista,. Spazio, poi, alla busta rossa di Rasha.

I concorrenti del Grande Fratello 2025 sognano la finale e, nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 24 novembre, sarà eletto il primo finalista della prima edizione del reality show condotta da Simona Ventura che, anche questa sera, in studio, non sarà da sola. Al suo fianco, esattamente come accade dalla prima puntata, ci saranno i tre opinionisti reduci da precedenti esperienze nella casa più famosa d’Italia ovvero Cristina Plevani che è l’indimenticabile, prima, storica vincitrice della prima edizione; Floriana Secondi vincitrice della terza edizione e Ascanio Pacelli che, pur non avendo vinto, trovò nella casa l’amore dell’attuale moglie, Katia Pedrotti. Anche questa sera, inoltre, in studio, ci sarà anche Sonia Bruganelli.

Il momento più emozionante della serata arriverà quando Simona Ventura svelerà l’esito del televoto. Le nomination della scorsa puntata hanno portato al televoto per eleggere il primo finalista Giulia che è la più giovane della casa, Rasha e Omer che si sfidano pur essendo una coppia, Donatella che è considerata la mamma della casa, Francesca e Simone che ora giocano come concorrenti singoli. Solo uno, tuttavia, vivrà l’emozione di diventare subito finalista.

Anticipazioni Grande Fratello 2025: la sorpresa per Giulia e il confronto tra Omer e Jonas

Alta tensione nella puntata del Grande Fratello 2025 di oggi con il confronto tra Omer e Jonas, nemici sin dalle prime settimane e che, questa sera, avranno un confronto epico in studio dopo il gesto di Omer di abbassarsi i pantaloni e la reazione furiosa di Jonas. Non mancheranno, inoltre, le emozioni con Grazia che avrà la possibilità di rivedere r riabbracciare il padre che potrebbe anche metterla in guardia su alcuni concorrenti che lei considera super sinceri.

Momento particolare, invece, per Rasha che riceverà una busta rossa e scoprirà l’esistenza di un’intervista rilasciata dal suo ex fidanzato in cui le lancia durissime accuse. Come reagirà Rasha che ha vissuto giorni particolari per la lite avuta con Simone?

Come seguire il Grande Fratello in diretta streaming

La puntata di questa sera regalerà momenti imperdibili al pubblico che, collegandosi a Mediaset Infinity, potranno seguire il reality in streaming dallo studio ma anche dalla casa guardando l’immediata reazione degli inquilini a tutto ciò che accadrà. Su canale 5, invece, al termine de La Ruota della Fortuna, comincerà la diretta in tv.