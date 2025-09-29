Le anticipazioni della prima puntata del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura: i concorrenti, gli opinionisti e il ritorno di Tommy Vee.

Dopo settimane di voci e di aspettative, il giorno che gli amanti dei reality show stavano aspettando, è finalmente arrivato: oggi, lunedì 29 settembre 2025, nell’anno del 25esimo anniversario, torna in onda il Grande Fratello che, per la prima volta, avrà come conduttrice Simona Ventura. Schietta, sincera, spettatrice dei reality, Mediaset ha deciso di puntare sulla Ventura per dare vita ad un’edizione storica del Grande Fratello che torna ufficialmente al passato non solo per la presenza di concorrenti nip, ma anche per la durata.

Gli inquilini, infatti, resteranno nella casa 100 giorni dove vivranno sotto le luci delle telecamere 24 ore su 24. Questa sera, ad aprire la nuova edizione del Grande Fratello, sarà proprio Simona Ventura che riaprirà la porta rossa mostrando la nuova casa, totalmente diversa dalla precedente, e presenterà tutti i concorrenti che proveranno a fare breccia nel cuore del pubblico sin da questa sera.

Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti

La porta rossa della casa del Grande Fratello è pronta a riaprirsi per 12 concorrenti, questo il numero degli inquilini che, questa sera, entreranno nella casa più spiata d’Italia. I concorrenti, finora, ufficiali sono Anita, Omer, Francesca, Matteo e Giulio a cui dovrebbero aggiungersi anche Grazia, Francesco e Donata, tutti annunciati da Davide Maggio.

Tutti i concorrenti ufficiali e quelli che saranno presentati questa sera dovranno trascorrere 100 giorni nella casa tra sfide, emozioni e storie che toccheranno il cuore degli spettatori.

Grande fratello 2025: ex gieffini opinionisti

Grandi ritorni nel Grande Fratello di Simona Ventura che ha deciso di puntare su ex gieffini che, ancora oggi, sono non solo molto seguiti sui social, ma anche molto amati. Non uno ma ben tre opinionisti per Simona Ventura che, in studio sarà affiancata dalla prima, storica vincitrice del Gf ovvero Cristina Plevani che entrò nella casa più famosa d’Italia non sapendo che la sua vita, da quel momento, cambierà per sempre.

Con lei, poi, ci sarà Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione e Ascanio Pacelli, tra i protagonisti indiscussi della quarta edizione che gli ha permesso di incontrare Katia Pedrotti, oggi sua moglie e madre dei suoi figli. Questa sera, inoltre, tornerà anche Tommy Vee, concorrente della quarta edizione del Gf che farà ballare e regalerà emozioni al pubblico presente in passerella per accogliere i concorrenti.

Come seguire in diretta streaming il Grande Fratello 2025

Storie toccanti, di rinascita e di riscatto quelle che, da questa sera, racconterà Simona Ventura che, nel corso delle varie puntate del Grande fratello, proverà a regalare anche momenti di leggerezza e spensieratezza. Per seguire la puntata, questa sera, basta collegare il televisore a canale 5 a partire dalle 21.35 quando Gerry Scotti lascerà la linea a Simona Ventura. Con Mediaset Infinity, invece, sarà possibile seguire la diretta streaming della puntata serale ma anche le singole clip e la diretta h24.