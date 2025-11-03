Il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata: su canale 5: il ritorno di Valentina, l'arrivo della mamma di Rasha e Amendola ospite.

Dopo l’appuntamento infrasettimanale che non ha portato a casa ascolti importanti, il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi, lunedì 3 novembre, con una nuova puntata durante la quale non mancheranno confronti di fuoco, sorprese e clamorosi colpi di scena. Simona Ventura ha annunciato una serata imperdibile per la presenza di uno dei più grandi attori italiani che regalerà un incontro davvero speciale ai concorrenti, ma in particolare a Donatella ovvero Claudio Amendola.

Come accade in ogni puntata, in studio, Simona Ventura potrà contare sul sostegno dei tre opinionisti che, questa sera, commenteranno tutto ciò che è accaduto in casa negli ultimi giorni ma anche tutto quello che avverrà nel corso della serata. Pungente e diretta come sempre, dunque, ci sarà Floriana Secondi al cui fianco, poi, ci sarà Ascanio Pacelli che proverà a dare consigli agli inquilini alla luce della sua esperienza e Cristina Plevani che, dopo aver seguito tutte le dinamiche anche sui social, non concederà sconti a nessuno.

Anticipazioni Grande Fratello 2025: cosa accadrà nella puntata del 3 novembre 2025

Dopo aver trascorso qualche giorno nella casa del Grande Fratello 2025 ed essersi scontrata con tutti durante la notte di Halloween, questa sera, nella casa più spiata d’Italia tornerà ancora Valentina Piscopo, la compagna di Domenico che ha qualcosa da ridire agli inquilini, in particolare ad alcune donne. Vivrà una serata speciale, invece, Rasha che avrà modo di raccontarsi e di farsi conoscere meglio dal pubblico grazie alla sorpresa con la mamma che coglierà l’occasione anche per dire qualcosa a Omer che è sempre più vicino alla figlia.

Le dinamiche della casa, poi, nel corso della serata, subiranno una scossa con la nuova eliminazione: uno tra Jonas, Mattia, Francesco e la coppia Francesca-Simone lascerà definitivamente la casa per volere del pubblico. Al termine della puntata, poi, tutti gli inquilini saranno chiamati a fare le nuove nomination.

Grande Fratello 2025: come seguire in diretta streaming il reality show

Puntata elettrizzante quella di oggi del Grande Fratello 2025 con tutti i concorrenti che saranno chiamati ad esprimere la propria opinione sulla situazione tra Valentina e Domenico che, all’interno della casa, ha preso le distanze da Benedetta. Una puntata, dunque, assolutamente imperdibile e che, su canale 5, comincerà al termine della Ruota della Fortuna, intorno alle 21.45. Alla stessa ora, inoltre, comincerà anche la diretta streaming su Mediaset Infinity.