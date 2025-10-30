Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello 2025 che torna in onda questa sera con il ritorno di Valentina e l'arrivo del padre di Simone.

Per la prima volta dall’inizio dell’edizione, il Grande Fratello 2025 torna in onda oggi, giovedì 30 ottobre, con il secondo appuntamento settimanale. Nonostante gli ascolti non siano eccellenti, Mediaset ha deciso di regalare la seconda puntata settimanale al pubblico che, questa sera, assisterà ad una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Accanto a Simona Ventura, anche oggi, non ci saranno solo Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi ma Sonia Bruganelli che continua ad essere confermata come quarta opinionista.

Con i suoi commenti pungenti e diretti, la Bruganelli ha convinto tutti esattamente come aveva fatto quando è stata opinionista ufficiale. Quella di questa sera è una puntata particolarmente attesa perché, per la terza volta, tornerà nella casa Valentina, la compagna di Domenico. Dopo il confronto avuto con quest’ultimo e con Benedetta nella scorsa puntata, Valentina questa sera tornerà per restare: il suo arrivo causerà problemi alla convivenza?

Grande Fratello 2025: il rapporto tra Jonas e Anita e la sorpresa per Simone

Grandi emozioni per Simone nella nuova puntata del Grande Fratello 2025 che, dopo la discussione avuta con mamma Francesca che ha pensato anche di abbandonare la casa di fronte alle parole del figlio che ha spiegato di non sentirsi totalmente libero, avrà l’occasione di rivedere il padre con cui non ha un rapporto sereno da quando il matrimonio dei genitori è finito.

Spazio, poi a Jonas che, da una parte avrà la possibilità di avere un confronto con Omer con cui il rapporto è sempre più difficile e, dall’altra, parlerà del legame con Anita con cui ha avuto la possibilità di cenare da solo. Non mancherà, poi, l’esito del televoto decretando il primo candidato all’eliminazione tra Francesco, Donatella e Jonas.

Come seguire in diretta streaming la puntata del 30 ottobre del Grande Fratello 2025

L’appuntamento per la nuova puntata del Grande Fratello di Simona Ventura è per le 21.45 su canale 5, al termine de La ruota della fortuna. Come sempre, Gerry Scotti cederà la linea alla Ventura pronta a regalare una serata scintillante al pubblico che potrà vedere la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity potendo scegliere tra due regie differenti.