Il Grande Fratello 2025 potrebbe aprire i battenti in ‘ritardo’ rispetto alle precedenti edizioni: le ultime indiscrezioni sulla data di inizio del reality.

Mentre circolano già indiscrezioni sui futuri concorrenti e opinionisti in studio, c’è già un intoppo da registrare quello che sarà il Grande Fratello 2025. Siamo nell’ambito delle indiscrezioni – nulla di confermato – ma nel caso dovesse concretizzarsi sarebbe certamente una novità rispetto a quanto visto nelle passate edizioni. Non stiamo parlando di un cambio alla conduzione; a dispetto di quanto si vociferava, Alfonso Signorini pare sia stabile nella sua posizione di timoniere raggiungendo così quota 7 anni consecutivi alla guida del reality di Canale 5. Le indiscrezioni del momento arrivate da Giuseppe Candela di Dagospia – come riporta Novella 2000 – riguardano invece quando inizia il Grande Fratello 2025.

Cambia la data: slitta l’inizio del Grande Fratello 2025. Questa l’indiscrezione che aleggia nelle ultime ore e sostenuta in particolare dal giornalista Giuseppe Candela. Negli scorsi anni le porte della Casa più spiata d’Italia si sono aperte tra la prima e la seconda settimana del mese di settembre; insomma, agli albori di ogni stagione televisiva. Quest’anno però potrebbe – il condizionale è d’obbligo trattandosi ancora di voci non confermate – slittare l’inizio del reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2025, le ultime novità tra quando inizia e opinionisti in studio

E quindi, quando inizia il Grande Fratello 2025? A oggi nessuna data, resta sullo sfondo la possibilità che il mese sia come di consueto settembre ma – come racconta Novella 2000 – incombe anche il possibile slittamento al mese di ottobre. Per ora, come più volte sottolineato, solo voci di corridoio; sarà necessario attendere ancora qualche settimana per avere ulteriori certezze non solo su quest’ambito. In ballo infatti anche il destino degli opinionisti in studio; da una parte Stefania Orlando sembra ormai aver scalzato Beatrice Luzzi, dall’altra si vocifera di un possibile approdo di Ilary Blasi. In quest’ultimo caso sarebbe una sorta di remake al contrario dato che in passato ha condotto il Grande Fratello con Alfonso Signorini opinionista.