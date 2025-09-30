Prima lite al Grande Fratello 2025, in cucina è scontro tra Giulia e Grazia per l'utilizzo della cipolla in una preparazione: cos'è successo tra di loro

Grande Fratello 2025, lite in cucina tra Grazia e Giulia

Il Grande Fratello 2025 ha debuttato nella serata di ieri con l’ingresso dei primi 12 concorrenti, e non sono mancate le prime tensioni. La convivenza ovviamente non è semplice e, in queste ore, stanno emergendo alcune discrepanze caratteriali così come differenti stili di vita e abitudini, comprese quelle culinarie: ed è proprio in cucina che si è consumata la prima lite di questa edizione.

Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, tutto è iniziato quando Donatella e Giulia si sono messe a preparare il pranzo e, prima di cucinare le polpette, si sono confrontate sull’utilizzo o meno della cipolla. Donatella ha infatti chiesto alla sua coinquilina se è solita mangiare scondita, Giulia però la rassicura: “Io mangio cipolla e aglio, noi in famiglia siamo abituati“. Tuttavia questo scambio di opinioni ha provocato la reazione di Grazia.

Sentitasi chiamata in causa, la concorrente si avvicina a loro e rassicura: “La potete mettere la cipolla, ho detto che non la prediligo ma mettetela, tanto mangio lo stesso, tranquille! Basta che non vi sento più“. Donatella e Giulia rimangono spiazzate dallo sfogo della coinquilina, che aggiunge: “Mi hanno insegnato ad adattarmi nella vita. Io la cipolla non la prediligo ma sono una persona che si adatta. Dovete stare serene“.

Grande Fratello 2025, Grazia sbotta: “Stiamo litigando per una cipolla?“

Donatella e Giulia cercano così un chiarimento con Grazia, spiegandole che il loro scambio di opinioni non era assolutamente riferito a lei. “Ma non sapevo nemmeno che non la mangiassi – spiega Giulia – Stavamo parlando di me e delle mie abitudini, perché te la prendi?“. Grazia, a quel punto, cerca di chiudere la questione: “Fate le cose come le mangiate voi, io mi adatto. Ma stiamo litigando per una cipolla?“.

Dopo il clima di tensione nella cucina del Grande Fratello 2025, Giulia si avvicina a Grazia in giardino e tenta un chiarimento con lei sedendosi al suo fianco. “Non ce l’ho con te, non ce l’ho con nessuno“, ribadisce subito Grazia. Giulia tenta di spiegarsi ma, inondata dalle parole della coinquilina, sbotta: “Quando gli altri parlano, non ascolti“.

Grazia a quel punto ribatte: “Perché non ha senso ciò di cui stiamo litigando. Il mio discorso non era riferito a te, ma a qualcun altro…“. Un chiarimento che al momento, tra le due coinquiline, sembra piuttosto distante.