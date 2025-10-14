Il Grande Fratello 2025 nelle critiche del web dopo la puntata di ieri: cosa non ha funzionato e perché in molti vogliono il ritorno di Alfonso Signorini

Grande Fratello 2025, terza puntata tra luce e buio: critiche dal web

Nella serata di ieri è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello 2025. Un’edizione su cui il pubblico riponeva tantissime aspettative, dalla conduzione di Simona Ventura acclamata a gran voce sino al ritorno alle origini con la presenza di concorrenti non famosi e portatori di storie comuni. Tuttavia queste iniziali puntate non hanno sortito l’effetto sperato e stanno arrivando le prime stroncature.

In particolare, durante e sul finire della puntata di ieri, sui social è esploso il malcontento di alcuni telespettatori che non avrebbero gradito l’andamento della diretta. A finire nel vortice delle critiche è stata soprattutto la mancanza di dinamiche forti e coinvolgenti, capaci di tenere incollata l’attenzione del pubblico sul piccolo schermo.

Di fatto, come evidenziato anche dalle nostre pagelle della puntata di ieri, il punto più alto della serata è arrivato da una persona esterna alla Casa: trattasi di Valentina, fidanzata di Domenico D’Alterio, che ha avuto un duro confronto con il concorrente per i suoi atteggiamenti giudicati equivoci con alcune ragazze della Casa, in primis Benedetta.

Alfonso Signorini, il web lo rivuole? “Manchi come l’aria…“

La mancanza di dinamiche “saporite”, secondo il giudizio di una fetta di pubblico, è al momento il principale problema di questo Grande Fratello 2025. Sul web e sui social Simona Ventura resta molto amata e viene descritta come solare e spumeggiante, ma il brio portato dalla conduttrice non basta per catturare l’attenzione del pubblico; a pesare è la mancanza di pepe nei momenti salienti della diretta.

E così in molti avanzano un confronto con le precedenti edizioni condotte da Alfonso Signorini. Su X, durante e dopo la puntata di ieri, si sprecano i commenti degli utenti soprattutto per come sono state gestite le dinamiche dalla Ventura e come, invece, le avrebbe gestite il giornalista.

“Risvegliatemi solo se inizia il Grande Fratello Gold con Alfonso Signorini a condurlo. Grazie, cordiali saluti“, il commento di un utente a sottolineare il poco coinvolgimento della diretta di ieri. E ancora: “Alfonso Signorini non era il top e anche lui ne ha fatte di cavolate ma almeno le puntate erano puntate, ora si è persa la vera essenza del reality“. Ma non solo: “Alfonso Signorini manchi come l’aria, come te nessuno, il GF non è la stessa cosa“.

Risvegliatemi solo se inizia il Grande Fratello Gold con Alfonso Signorini a condurlo Grazie, cordiali saluti#GrandeFratello pic.twitter.com/PDJPSSbDYH — B. (@xiwannaB) October 13, 2025