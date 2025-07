Grande Fratello 2025, la nuova edizione guidata da Simona Ventura slitta a ottobre e avrà un doppio appuntamento settimanale: quando andrà in onda

Grande Fratello 2025, partenza da ottobre: slittamento in palinsesto

Nonostante il caldo periodo estivo e la ripresa della programmazione televisiva ancora distante, numerose trasmissioni si stanno già mobilitando per non farsi trovare impreparate con il proprio pubblico. Non fa eccezione il Grande Fratello 2025, che tornerà in onda a partire dall’autunno con la conduzione di Simona Ventura, tra le grandi novità di casa Mediaset per la prossima stagione.

La conduttrice sta pianificando nei minimi dettagli il suo ritorno sul piccolo schermo e, in merito al reality che andrà a condurre, emergono già diverse attesissime novità. La prima è sicuramente legata al suo debutto televisivo: come emerso dai listini di Publitalia da poco pubblicati, il periodo d’inizio della nuova edizione del reality è stato fissato per metà ottobre.

Un’importante inversione di rotta rispetto alle precedenti edizioni targate Signorini, che sono sempre iniziate prima; anche questa edizione, d’altronde, era inizialmente prevista a settembre ma ora pare essere slittata alla metà di ottobre. Di conseguenza, essendo la durata di 3 mesi circa, il termine potrebbe essere fissato per la metà o la fine di gennaio 2026.

Grande Fratello 2025 avrà il doppio appuntamento settimanale: quando va in onda

La conseguenza legata allo slittamento del Grande Fratello 2025 a ottobre è, dunque, il rischio che il Grande Fratello Super Vip, previsto per l’inizio del 2026 con la conduzione di Alfonso Signorini, possa non andare in onda. A commentare la situazione è anche il giornalista Gabriele Parpiglia, che su X, in merito all’ipotesi della versione “Super Vip” del reality, ammette che addirittura “al momento non è lontana, non c’è proprio“. Dunque, secondo il giornalista, la versione “Super Vip” condotta da Signorini non sarebbe proprio prevista nel palinsesto.

Ma c’è un altro dettaglio che emerge in queste ore dalla pubblicazione dei listini di Publitalia, ovvero la frequenza di messa in onda del Grande Fratello 2025. Il reality di Simona Ventura, infatti, dovrebbe andare in onda da ottobre con un doppio appuntamento settimanale, previsto da palinsesto per il lunedì sera e il venerdì sera.

Una prassi che si è sempre più consolidata nelle scorse edizioni, spesso andate in onda per due volte a settimana e con continui traslochi in palinsesto. La nuova edizione targata Simona Ventura, dunque, dovrebbe calcare la medesima strada e fare il bis ogni settimana.

#GrandeFratello la partenza slittata a ottobre ha una sua logica: allontanarsi totalmente dal precedente , non sbagliare una virgola del cast (ed evitare Codacons , risse , sponsor in fuga, eccetera), ripristino del vecchio gf (meno gossip spiccciolo di drama per fan club… — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 30, 2025