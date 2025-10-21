Sonia Bruganelli è stata ospite nello studio del Grande Fratello e ha bacchettato i gieffini, cosa ha detto l'ex opinionista del reality.

Sonia Bruganelli per ben due edizioni ha affiancato Alfonso Signorini al Grande Fratello in passato nei panni di opinionista. Ieri sera è tornata in studio come ospite durante la messa in onda della quarta puntata del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. L’ex moglie di Paolo Bonolis era lì per presentare il suo nuovo libro intitolato ‘Solo quello che rimane’, ma si è fermata in studio per tutta la serata.

Quando ha salutato i concorrenti del Grande Fratello ci ha tenuto a precisare che non sono dei ‘Vip’, Simona Ventura però le ha detto che i gieffini conoscono bene il reality. Fino ad ora non si sono state intriganti dinamiche nella casa più spiata d’Italia, moltissimi telespettatori infatti si sono lamentati del fatto che questa edizione sia molto noiosa. Sonia Bruganelli riferendosi ai bassi ascolti registrati fino ad ora ha replicato alla conduttrice dicendo che non sembra che conoscano così bene il reality visto quello che sta succedendo nella casa. Sentendo le sue parole i gieffini sono apparsi alquanto delusi, probabilmente non si sono ancora resi conto che fino ad ora non hanno catturato molto l’interesse dei telespettatori.

Sonia Bruganelli bacchetta i gieffini, Jonas Pepe fa infuriare Simona Ventura

Nello studio del Grande Fratello Sonia Bruganelli ha manifestato il suo sostegno per il ritorno di Anita Mazzotta, ha anche detto di provare simpatia nei confronti di Francesco Rana. Gli altri invece li ha solo bacchettato perché pensa che dovrebbero fare di più per attirare l’attenzione dei telespettatori. Intanto, durante la quarta puntata alcune clip hanno mostrato ciò che ha detto Jonas Pepe su Grazia, cioè che non riesce a resistere perché ha gli ‘ormoni a palla’ e vorrebbe farsi una sco**ta, ma è indeciso perché gli piacerebbe corteggiare Rasha. Il gieffino è stato alquanto volgare, Simona Ventura gli ha infatti consigliato ‘anche meno’ quando parla delle donne.

Quando la conduttrice ha chiuso il collegamento di fronte allo sguardo deluso di Grazia nella casa Jonas Pepe visibilmente infastidito le ha detto: “Che ca**o ti guardi? Stai zitta, muta”, parole che hanno fatto infuriare Simona Ventura, ha infatti riaperto il collegamento per bacchettare duramente il gieffino. In studio Sonia Bruganelli ha detto che non hanno dimestichezza con la televisione, ha poi aggiunto: “Sono persone che abbiamo volutamente scelto. Poverino”.