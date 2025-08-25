Grande Fratello torna il 29 settembre con Simona Ventura, tutto sulla nuova edizione del reality di Canale Cinque

Il Grande Fratello prepara il ritorno su Canale Cinque, nelle prossime settimane il reality si ripresenterà ai telespettatori sotto una nuova veste e condotto per la prima volta da Simona Ventura. Super Simo sarà la nuova padrona di casa nel programma e sono già previste diverse novità per uno dei programmi storici della tv italiana. Adesso c’è anche una data di partenza, fissata al 29 settembre 2025. Qualche giorno di ritardo rispetto al solito, ma il programma si presenterà ai telespettatori con un abito diverso dal solito e soprattutto con la fame e la grinta di Simona Ventura, che starebbe allestendo un cast con i controfiocchi per questa sua grande occasione, concessa direttamente da Pier Silvio Berlusconi.

Simona Ventura tornerà su Canale Cinque a fine settembre, come riportato anche dalla pagina social L’Aria che tira, tra le principali novità troveremo anche un ridimensionamento delle serate, con le puntate che si concluderanno non oltre le 00.30. Tanti cambiamenti e soprattutto voglia di riportare i giovani davanti al piccolo schermo, che sembrano aver abbandonato in massa negli ultimi anni.

Se per il Grande Fratello affidato a Simona Ventura non sembrano esserci dubbi in programma, le cose al momento sembrano diverse per il reality che invece dovrà condurre Alfonso Signorini a gennaio.

Nelle ultime settimane è spuntato qualche dubbio a riguardo, vista la difficoltà di ingaggiare nomi pesanti per il cast, secondo qualche teoria il programma condotto nelle ultime cinque edizioni dallo stesso giornalista e conduttore sembra essere in forse, anche se Mediaset farà di tutto per fare in modo che il format possa ritornare in palinsesto appena dopo la fine dell’edizione targata Simona Ventura.

