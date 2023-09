Grande Fratello, 22 concorrenti VIP e NIP nel cast / Spunta lo spoiler TV!

Grande Fratello, il cast dei concorrenti vede i primi 6 gieffini raccontarsi in toto

Ci siamo, manca poco al via ufficiale al rinnovato Grande Fratello e, intanto, si apprende che il reality show sulle reti Mediaset parte l’11 settembre 2023. Quasi sicuramente, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti TV e streaming di Mediaset, il Grande Fratello parte con un doppio appuntamento e dopo la prima puntata la seconda é prevista per venerdì 15 settembre, in onda in chiaro tv su Canale 5 e via streaming sul sito Mediaset infinity.

Così come rende noto in cartaceo il nuovo numero di TV, Sorrisi & canzoni, il Grande Fratello ha un cast di concorrenti diviso in vip e nip, tra più o meno famosi, inquilini nella Casa più spiata d’Italia, in tutto 22 concorrenti. Sotto la conduzione ormai rodata di Alfonso Signorini e la new-entry opinionista Cesara Buonamici con la nuova entrata in Social Room della trendsetter Rebecca Staffelli, il Grande Fratello vede intanto i primi sei concorrenti presentarsi al cospetto del Big Eye.

I gieffini si raccontano prima del via al Grande Fratello: l’intervista

Perché ha deciso di partecipare la nip Letizia Petris? «Perché me lo merito- fa sapere la fotografa di Coriano-. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita». L’oggetto che più le mancherà? «Il mio orsacchiotto di peluche»>. Un suo difetto e un suo pregio? «Un difetto è che sono molto permalosa. Un pregio è che credo

molto nei sentimenti>>.

L’altra concorrente un po’ vip e un po’ nip é Beatrice Luzzi di Roma. Perché ha deciso

di partecipare? «Perché ho voglia di avventura, di divertirmi e di mettermi

in gioco». L’oggetto che più le mancherà?

«Un piccolo carillon, con un pagliaccio violinista>>. Un suo difetto e un suo pregio? «Un difetto è che sono troppo diretta. Un pregio è che sono molto empatica»>. Di Bolzano, per la quota vip, Alex Shwarzer. Perché ha deciso di partecipare? «Per sottolineare la mia voglia di tornare alle gare per le qualificazioni alle Olimpiadi 2024»>. L’oggetto che più gli mancherà? «Il mio telefono»>, Un suo difetto e un suo pregio? “…sono testardo. Il pregio? Sono determinato e non mollo mai”. Vittorio Menozzi per la quota nip é un ingegnere di Parma. Perché ha deciso di partecipare? «Perché sono curioso. Mi piace l’idea di confrontarmi e creare nuovi legami e amicizie con persone diverse da me»>. L’oggetto che più gli mancherà? «Sicuramente la mia chitarra, alla quale sono molto legato». Un suo difetto e un suo pregio?

«Un difetto è che sono una persona molto competitiva. Un pregio è che mi piace molto ascoltare e confrontarmi con le persone>>.

Per la quota vip, l’attrice dal Venezuela, Grecia Colmenares. «Vorrei che chi mi ha seguito nelle telenovelas possa conoscermi come essere umano. La gente non conosce la mia storia e vorrei raccontarla>>. L’oggetto che più le mancherà? «Un coniglio rosso di peluche di mio figlio»>. Un suo difetto e un suo pregio? «La sincerità, che è sia un pregio sia un difetto»>. Per la quota NIP, poi la sesta concorrente del Grande Fratello, Giselda Torresan, un’operaia scalatrice di Pieve del Grappa. Perché ha deciso di partecipare? «È un’occasione per mostrarmi come sono: una persona vera, semplice e genuina>>. L’oggetto che più le mancherà? «Scarponcini, zaino e tenda»>. Un suo difetto e un suo pregio? «Un difetto è che sono un po’ ingenua. Un pregio è la spontaneità>>.

