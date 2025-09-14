Il Grande Fratello compie 25 anni: il reality per eccellenza celebrato sui social dai primi storici protagonisti del format.

Erano i primi mesi del nuovo millennio, su Canale 5 partiva una macchina ignota ai più e che in pochi forse avrebbero annoverato tra le creazioni più longeve della tv. Oggi ricorrono 25 anni dalla prima storica edizione del Grande Fratello; un anniversario che vale molto di più considerando che, a breve, partirà la nuova stagione sotto la guida di Simona Ventura che stando alle anticipazioni dovrebbe rimarcare proprio le caratteristiche originali del format.

Il Grande Fratello compie 25 anni; un tuffo nel passato che ovviamente si concilia con l’hype per prossima edizione ma anche con i ricordi nostalgici degli ex concorrenti. Come racconta Novella 2000, la ricorrenza non è infatti passata inosservata a coloro che per primi hanno varcato la soglia della porta rossa dando il via a quella che di fatto è stata fino ai giorni nostri una vera e propria epopea. La Casa più spiata d’Italia; al di là delle flessioni in termini di seguito che dopo anni sono da mettere in conto, è da considerare con pochi dubbi il genitore della scia di reality che sono poi nati negli anni a seguire e che ancora oggi vengono costantemente sfornati rincorrendo no it e tendenze.

Grande Fratello, gli storici ex gieffini celebrano il 25esimo anniversario: “La fortuna di varcare per primi la porta rossa…”

Tornando ai 25 anni del Grande Fratello, ecco chi ha voluto omaggiare la ricorrenza sui social tra gli storici ex volti delle prime edizioni. Spicca in particolare Cristina Plevani; prima vincitrice del reality e soprattutto trionfante nell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi. “Buon compleanno al Grande Fratello e a noi ragazzi che abbiamo avuto la fortuna di varcare per prima la porta rossa”.

Non solo Cristina Plevani – come racconta Novella 2000 – anche Lorenzo Battistello ha voluto celebrare i 25 anni del Grande Fratello: “Una data che ha cambiato la mia vita; un’avventura che non dimenticherò mai”. E ancora, si unisce agli auguri anche Roberta Beta: “Sono cresciuta, la mia vita è cambiata; ho affrontato salite e discese… Festeggio il coraggio di essere sempre stata me stessa e di non essere mai andata contro i miei principi e valori”.

