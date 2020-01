Grande Fratello 4 Vip, sigla/ Signorini, Wanda Nara e Pupo ballano “Spin me round”

E’ ufficialmente iniziato il Grande Fratello Vip 2020 Alfonso Signorini ha dato il via alla quarta edizione vip del seguitissimo reality show di successo di Canale 5 che ha regalato la prima grande sorpresa. Dopo un lungo filmato celebrativo per i 20 anni di “vita” del programma, il giornalista e direttore di Chi dopo aver ricordato alcuni dei grandi protagonisti dei vari GF, da Pietro Taricone a Cristina Plevani, da Valeria Marini a Cristiano Malgioglio fino ai conduttori storici: Daria Bignardi, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Dopo il filmato celebrativo Signorini annuncia: “e adesso comincia con la festa” ed ecco la prima sorpresa: il palcoscenico del GF VIP 4 si trasforma in un vero e proprio dancefloor. Sulle note di “begin to spin me round” comincia la festa con il corpo di ballo e tre ballerini di eccezione: si tratta di Pupo e Wanda Nara, opinionisti di questa edizione, fino al conduttore Alfonso Signorini con tanto di giacca a led. E’ lui o non è lui? In tanti si saranno fatti questa domanda nel vedere il giornalista muoversi alla grande sul palco, ma sul finale è proprio Signorini a ironizzare sul balletto ammettendo “ebbene si sono un cialtrone!”.

