Grande Fratello, i momenti clou della puntata del 13 marzo 2025

Ieri sera, giovedì 13 marzo 2025, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello ricca come sempre di emozioni, sorprese e innumerevoli colpi di scena. Non solo il faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, che hanno avuto un vero e proprio confronto di fuoco in studio, ma anche la commovente linea della vita di Helena Prestes che ha ripercorso i momenti più complicati della sua infanzia, sino al consueto momento delle nomination, elemento cardine del reality.

Nella puntata di ieri, che ha visto l’eliminazione di Stefania Orlando, sconfitta al televoto da Chiara Cainelli e Helena Prestes, i concorrenti non ancora finalisti si sono messi a nudo nel corso delle nomination palesi, guardandosi in faccia e votandosi l’un l’altro; per i finalisti, ovvero Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, c’è stata invece come sempre l’opportunità di pronunciare privatamente il proprio voto, nel segreto del Confessionale.

Nominati Grande Fratello: chi sono? 5 grandi protagonisti al televoto

Ma chi sono i nominati della puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 13 marzo 2025? Al termine di tutte le nomination, sia quelle palesi che quelle segrete, sono ben 5 i concorrenti ad essere finiti al televoto: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Nomi importantissimi e grandi protagonisti di questa edizione del reality, ormai agli sgoccioli dal momento che mancano pochissime puntate al gran finale in programma il prossimo lunedì 31 marzo.

La prossima puntata andrà in onda lunedì sera e, sino a quel momento, il pubblico avrà l’opportunità di votare per il proprio beniamino; sarà ovviamente un confronto accesissimo, con 5 protagonisti a rischio eliminazione mentre la finalissima si avvicina a passo spedito.

