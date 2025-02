Nella puntata del Grande Fratello andata in onda oggi, lunedì 24 febbraio, è stato dedicato un grande spazio alla rivalità tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Con la finale ormai vicina, le tensioni tra le due concorrenti sono sempre più accese, tanto che la ballerina ha persino scritto una canzone rap dedicata alla brasiliana, accusandola di essere invidiosa della sua relazione con Lorenzo Spolverato e definendola solo una sua “fan”. A quel punto, Alfonso Signorini ha mostrato un video diventato virale sul web, cercando di fare chiarezza su un episodio controverso.

Nel filmato, si vede Shaila pronunciare i numeri “7-8” in riferimento ad Helena, che lei intende come “seven eight” in inglese, un conteggio usato nel mondo della danza per tenere il ritmo. Tuttavia, secondo il conduttore, quelle cifre potrebbero avere un significato diverso, legato alla smorfia napoletana. “78 nella smorfia napoletana vuol dire solo una cosa”, ha detto. Dallo studio, Enzo Paolo Turchi, napoletano doc, ha poi svelato il significato, spiegando che quel numero si riferisce alla “malafemmina“. Di conseguenza, Helena ha confessato di non gradire affatto che questi numeri vengano usati per riferirsi a lei.

Helena Prestes smascherata dopo la puntata del Grande Fratello: la verità sul “7-8 gate”

Tuttavia, un video emerso online racconta una realtà ben diversa da quella raccontata da Helena Prestes in diretta. Subito dopo il blocco dedicato a questa controversia, alcuni utenti hanno recuperato un vecchio filmato in cui si vede la brasiliana ballare in giardino mentre ripete più volte proprio “seven eight“, esattamente come fa Shaila. Insomma, una scena che sembra smentire la versione di Helena, suggerendo che potrebbe aver esagerato la sua reazione e che, in realtà, fosse perfettamente a conoscenza del fatto che l’ex velina utilizza abitualmente questi numeri con tutti gli inquilini della Casa, senza alcuna intenzione offensiva.

A far discutere è stato anche l’atteggiamento di Alfonso Signorini nei confronti di Shaila Gatta, a cui non ha concesso nemmeno il beneficio del dubbio, dando subito per scontato che con quell’espressione volesse offendere Helena usando la smorfia napoletana. Molti spettatori ritengono che il conduttore non sia affatto imparziale e che tenda a giustificare costantemente la brasiliana, nonostante i suoi atteggiamenti fuori luogo, per poi essere decisamente più severo con Shaila, Zeudi e il loro gruppo.