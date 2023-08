Grande Fratello 8: i nomi più gettonati per il cast del reality/ Da Corrado Tedeschi a Samira Lui

Grande Fratello 8: dall’incontro tra Vip e Nip ai volti noti più “quotati”

Il mondo della televisione si ferma con il caldo estivo ma altrettanto non succede per quanto riguarda l’hype sulla nuova programmazione e le novità sui palinsesti che verranno. Tra i programmi topici che apriranno i battenti a partire dal prossimo mese di settembre spicca il Grande Fratello, in una nuova veste che gli appassionati non vedono l’ora di scoprire al netto di quelli che potrebbero essere o saranno i protagonisti della Casa più chiacchierata d’Italia.

Il Grande Fratello 8 non avrà più l’accezione Vip: al netto dei personaggi noti che condivideranno l’esperienza, ad entrare in gioco per la prossima edizione saranno anche i Nip. Non ci saranno influencer, personaggi trash; una nuova linea che mira a cancellare episodi discutibili e atteggiamenti poco consoni ad un programma televisivo. Ma a tenere banco ad oggi non è tanto il regolamento e le dinamiche che verranno; tanta curiosità abbraccia i possibili volti noti che entreranno a far parte del cast del Grande Fratello 8.

Grande Fratello 8, dai Vip più vicini al cast ai presunti "No"

Nessuno ha ancora fatto luce sui nomi certi per la prossima edizione del GF Vip e Nip; circolano per ora unicamente indiscrezioni e rumor. Come riporta il portale Gossip e Tv, alcuni volti noti sono però più quotati rispetto ad altri e sono in aumento le possibilità che possano far parte – insieme ad altri – del nuovo cast della Casa più chiacchierata d’Italia. Tra questi, spiccano Corrado Tedeschi, Brigitta Boccoli e Benedicta; così come Justine Matera, Rossana Fratello, Fiordaliso, Annalisa Chirico e Samira Lui. Tutte personalità ascrivibili al mondo della Tv, cinema e musica.

Chiaramente, come sottolinea il portale, sono tutti nomi ancora in cerca di conferme e nel frattempo nessuno – compreso il conduttore Alfonso Signorini – ha svelato in anteprima volti sicuri della partecipazione. Circolano in rete anche notizie su presunti rifiuti o esclusioni al netto di auto-candidature. Come racconta Gossip e Tv, non è stata presa in considerazione la presunta voglia di Antonio Razzi di partecipare al Grande Fratello 8. Diverso il caso dell’ex Bonas di Avanti un altro, Sara Croce, che a dire della madre avrebbe rifiutato l’opportunità.











