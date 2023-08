Grande Fratello 8, Pier Silvio avrebbe previsto un ‘rigido regolamento’/ Ecco di che si tratta

Grande Fratello 8, stabilito il nuovo regolamento? L’indiscrezione

Il Grande Fratello 8 andrà in onda l’11 settembre, manca dunque un mese all’esordio del reality show con una formula nuova: mix tra vip e nip. Nelle ultime ore, sono emersi maggiori dettagli per quanto riguarda il regolamento previsto da Pier Silvio Berlusconi per la prossima edizione della casa più spiata d’Italia.

A lanciare lo scoop Amedeo Venza che ha dichiarato: “Stando alle indiscrezioni, i vertici di Mediaset starebbero mettendo a punto un rigido regolamento per la nuova edizione del GF di Signorini, che sarà molto meno social. Ai concorrenti, inoltre, sarà impedito di sfruttare la visibilità: “Per contratto concessa solo un’intervista in radio e una a Verissimo“. Se si rivelasse vero, dunque, i concorrenti non potrebbero vivere molto a lungo con le ospitate televisive.

Sembra che il cast del Grande Fratello 8 sia ormai quasi completato, e in molti sono curiosi di conoscere il nome del primo concorrente del reality show. A rispondere, almeno in parte, della curiosità dei fan ci ha pensato Davide Maggio che su Instagram ha svelato le iniziali di un possibile partecipante.

“R” e “F” nel cast del Grande Fratello“ ha affermato l’esperto di gossip. A chi potrebbe riferirsi? Come riporta Biccy, il web si è sbizzarrito con i possibili candidati che abbiano quelle iniziali: “Qualcuno ha ipotizzato il ritorno di Raffaella Fico, altri quello di Riccardo Fogli dopo l’esperienza lampo dello scorso anno. Altri ancora hanno fatto il nome di Fabio Rovazzi, altri quello dell’attore Roberto Farnesi. Spazio anche per Rita Forte, Rosario Fiorello, Romina Falconi e Roby Facchinetti. Fra i tanti nomi anche quello di Raffaello Follieri, il milionario che vuole comprarsi la squadra di calcio della Roma e lo speaker radiofonico Roberto Ferrari. Qualcuno ha addirittura sognato Roger Federer, uno ha infine sparato il nome di Roberto Formigoni”.

