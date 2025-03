Come se non bastasse il clima di tensione che aleggia nella Casa più spiata d’Italia, anche dall’esterno arrivano turbolenze piuttosto importanti. Il Grande Fratello rischia la chiusura anticipata; è questa la notizia che nelle ultime ore sta facendo il giro del web e che sta preoccupando non poco gli affezionati del reality. Come racconta IlVicolodelleNews sui social, il Codacons avrebbe preso di mira il programma condotto da Alfonso Signorini presentano un esposto all’Agcom; diverse le motivazioni alla base della protesta e con oggetto diverse circostanze osservate nel corso di questa edizione tra episodi di violenza, aggressività e simili.

Il Codacons si sarebbe riferito direttamente all’Agcom; la richiesta è quella di una chiusura anticipata del Grande Fratello dopo numerose segnalazioni ricevute da parte dei telespettatori nel merito di comportamenti poco edificanti e scanditi da violenza e aggressività, “Provvedimenti urgenti volti alla chiusura del programma”. Nel merito delle segnalazioni, particolarmente bersagliato risulta essere Lorenzo Spolverato: il concorrente è tra i più discussi sui social per via dei suoi comportamenti sovente discutibili e con una parte del web che da settimane inneggia alla squalifica. L’esposto del Codacons poggia in particolare sull’articolo 37 del Testo unico relativo alla fornitura di servizi media audiovisivi: riferito appunto al divieto di riproduzione di contenuti violenti al fine di tutelare in particolare i minori.

Esposto all’Agcom contro il Grande Fratello: nel mirino del codacons anche le presunte irregolarità del televoto

Cosa ne sarà del Grande Fratello dopo l’esposto all’Agcom da parte del Codacons? Non sembrano esserci certezze in merito alle possibilità che davvero il reality possa finire in anticipo, anche perchè in realtà mancano davvero poche settimane alla finale di questa edizione. Intanto, il polverone sollevato non è di poco conto anche perchè nel mirino – come si legge nell’esposto – sarebbero finite anche le segnalazioni da parte dei telespettatori in riferimento al televoto. Secondo alcuni sarebbero infatti evidenti delle irregolarità come dimostrato da eliminazioni e scelte che sarebbero in contrasto con il reale parere del pubblico. Una situazione dunque alquanto ostica per il reality che, già dai social, ha ricevuto non poche bordate e accuse nel corso di questa stagione. Intanto, non sono in pochi a chiedersi se Lorenzo Spolverato – tra gli indiziati principali nel merito delle segnalazioni – verrà squalificato.