Il Grande Fratello torna in onda a settembre, ma come vengono scelti i concorrenti? Addio ai classici provini: ora avviene tutto su Instagram.

Grande Fratello: il ritorno a settembre

Dopo l’ultima, lunghissima edizione sembrava che il Grande Fratello potesse prendersi una pausa ma non sarà affatto così perché tornerà in onda a settembre con una nuova edizione che sarà condotta sempre da Alfonso Signorini che, stando ad alcune voci di corridoio, avrà due nuove opinioniste che potrebbero essere Anna Pettinelli e Stefania Orlando. Si vocifera, inoltre, anche di un probabile ritorno di Giulia Salemi nella postazione web dopo le ultime due edizioni in cui tale ruolo è stato affidato a Rebecca Staffelli.

La novità più importante, naturalmente, riguarderà i concorrenti. Stando ai vari rumore, quella che dovrebbe partire a settembre dovrebbe essere un’edizione mista con alcuni concorrenti storici del reality. Non mancheranno, naturalmente, nomi inediti e sconosciuti al grande pubblico, ma come vengono scelti i concorrenti?

Grande fratello: come vengono scelti i concorrenti su Instagram

Nell’ultima edizione, Tommaso Franchi e Chiara Cainelli hanno raccontato di essere stati contattati dagli autori del Grande Fratello su Instagram. Anche quest’anno, su X, è apparso il profilo di un utente che sarebbe stato contattato dagli autori per la prossima edizione. Instagram, dunque, rappresenta il luogo dove vengono notati i probabili concorrenti del reality.

Al tempo stesso, Alfonso Signorini dà molta importanza alle storie familiari dei concorrenti come accaduto con Letizia Petris e Anita Olivieri. Un nuovo modo di selezionare gli inquilini della casa del Grande fratello e con cui si dice addio ai provini classici. Chi, dunque, tra i vari utenti contattati su Instagram varcherà la porta rossa della casa del Grande Fratello? Lo scopriremo a settembre.

