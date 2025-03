È una domenica particolare all’interno della casa del Grande Fratello. La festa per celebrare i sei mesi di permanenza nel reality show si è trasformata in una serie di discussioni che hanno coinvolto Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con quest’ultimo che ha distrutto un quadro regalatogli dall’ex Velina di Striscia la Notizia e lasciandosi andare a una sceneggiata alla Mario Merola. Un gesto affettuoso da parte dei fan, invece, ha portato un po’ di leggerezza e sorrisi per Javier Martinez e Helena Prestes.

Grande Fratello, Javier Martinez fa uno scivolone su Helena Prestes/ "Mi piace dalla vita in giù"

Aereo per Javier Martinez e Helena Prestes al Grande Fratello: come hanno reagito

L’arrivo di un aereo per Helena e Javier al GF è diventato il primo momento di spensieratezza della giornata. Il messaggio volato sopra la casa più spiata d’Italia recita: “H e J true royal couple #salottogf”, un chiaro segno di sostegno da parte dei loro fan che non hanno mancato di esprimere la loro gioia nel vederli così vicini. Come hanno reagito? Helena si è mostrata entusiasta e rivolgendosi al suo fidanzato ha dichiarato: “Io sono la regina e tu il re”. Un momento di complicità che non è passato inosservato, fatto di sguardi felici e sorrisi sinceri. Javier ha ringraziato: “Grazie #salottogf, ci vediamo fuori”.

Grande Fratello, chi votano Helena Prestes e Javier Martinez? La confessione/ "Meglio non dirlo, ma..."

Javier e Helena sempre più complici: gli ultimi gesti che fanno ben sperare

Nelle ultime ore, la coppia ha parlato anche di alcuni progetti futuri che vogliono realizzare insieme una volta che usciranno dal Grande Fratello; non è esclusa una convivenza immediata lontana dai riflettori. Inoltre condividono anche l’idea di salvaguardare l’ambiente: per tale motivo, vorrebbero sposare una giusta causa per la protezione delle tartarughe marine dalle plastiche. Una frase un po’ equivoca ha attirato qualche critica su X (ex Twitter). Parlando con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, Martinez si è lasciato sfuggire un commento sul fisico della brasiliana: “Dalla vita in giù mi piace tantissimo”.