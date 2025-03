Mattinata agitata per Helena Prestes al Grande Fratello. Oggi, domenica 9 marzo, sono volati diversi aerei sopra la Casa più spiata d’Italia. Tra tutti, colei che ne ha ricevuti di più è stata senza dubbio Zeudi Di Palma. I fan hanno voluto inviare all’ex Miss Italia dei messaggi d’affetto, ma non si sono fermati a questo. Difatti, c’è stato un aereo in particolare che ha attirato l’attenzione. Le “Zelena“, ovvero coloro che tifavano per la nascita di un amore tra Zeudi ed Helena, le hanno mandato uno striscione con scritto: “Came 4 Zelena, staying for ZDP #zeudiners”. Al che, la 23enne ha subito chiamato Helena per decifrare insieme il messaggio, che si è rivelato essere contro la brasiliana.

Grande Fratello, Helena di nuovo vicina a Zeudi: il dubbio dell'ex Miss Italia/ "Penso sia strategia"

Il significato, infatti, è: “Venuti per le Zelena, restiamo per Zeudi”. In sostanza, i fan che tifavano inizialmente per entrambe, adesso supportano solamente per Zeudi e sono diventati “zeudiners”. Dunque, si è trattato di un messaggio per dare affetto alla 23enne, ma anche per far sapere alla brasiliana di non avere più sostenitori tra le ‘Zelena’. Inizialmente, l’influencer sembrava aver reagito bene, ma, successivamente, ha espresso tutto il suo dispiacere.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo: "Helena è cotta di Lorenzo"/ "Mariavittoria? Non ama davvero Tommaso"

Helena Prestes criticata dai fan di Zeudi Di Palma: caos con l’aereo del Grande Fratello

Dopo il fidanzamento ufficiale con Javier Martinez, Helena si è allontanata sempre di più da Zeudi, arrivando anche ad avere dei duri scontri con lei. In più occasioni, la brasiliana ha addirittura messo in dubbio la sessualità della coinquilina, accusandola di aver sempre mentito solamente per avere più visibilità all’interno del Grande Fratello. Questo atteggiamento non è affatto piaciuto ad alcune fan, le quali hanno deciso di schierarsi completamente dalla parte di Zeudi e smettere di dare supporto ad Helena.

Shaila Gatta: “Helena vuole buttarmi fuori dal Grande Fratello”/ Zeudi Di Palma: “A me ha chiesto scusa…”

Dopo aver visto l’aereo, la Prestes si è confidata con Javier Martinez, ipotizzando che, fuori dalla Casa, ci siano due fazioni ben distinte: “Mi dispiace molto. Ho delle sensazioni che c’è della discordia fuori. Sai come sono fatta. Mi danno questa impressione gli aerei. Tu sai quanto mi dispiace, perché riguarda quello che sono io. Io ho discusso con una persona, so fare pace e andare avanti. Mi dispiace quando le persone non capiscono le cose”. “Tu hai fatto una scelta, ogni scelta prevede delle perdite da una parte. Non si può stare con un piede in due scarpe, tu hai scelto di non fare la ship tra due donne perché non era quello che volevi”, le ha spiegato Javier.